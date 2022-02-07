5 лютого близько 14 години в селищі Нова Борова Житомирського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Травми отримала семирічна дівчинка. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, семирічна місцева жителька під час ковзання на сковзанці вибігла з-за приміщення будівлі та, не втримавши рівновагу на слизькій дорозі, потрапила під колеса автомобіля "Аudi" під керуванням 29-річної жительки селища Нова Борова, яка в цей час паркувалася поблизу.

"Внаслідок ДТП дівчинка отримала травми, – каже Алла Ващенко. – Її ушпиталили до травматологічного відділення Житомирської обласної клінічної лікарні".

Нині триває з'ясування всіх причин та обставин події у рамках досудового розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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