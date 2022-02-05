Поблизу Житомира сталася ДТП – загинула жінка

4 лютого у селі поблизу Житомира сталася ДТП, під час якої автомобіль збив жінку, яка від отриманих травм загинула на місці. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

Аварія сталася близько 17:50 у селі Глибочиця. Автомобіль "Volkswagen Passat", за кермом якого був 39-річний житель Станишівської громади, рухаючись у напрямку Житомира, збив 48-річну жительку села Вереси, яка переходила дорогу.

У результаті ДТП жінка загинула на місці.

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