За фактом нападу на журналістів "Української правди" в аеропорту Дніпра розпочато два кримінальні провадження. Про це йдеться на офіційному сайті Нацполіції області.

Подія, яка сталася 13 лютого, кваліфікована за двома статтями: погрози або насильство щодо журналістів та перешкоджання їхній професійній діяльності. У разі встановлення та доведення вини підозрюваних, їм загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.

Поліцейські збирають інформацію про обставини події, проводяться першочергові слідчі дії.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook з приводу даного інциденту зазначила, що дала завдання прокурорам негайно включитися в роботу.

"Керівник прокуратури області завтра доповість особисто про хід проведення слічих дій. Вивчимо уважно дії всіх причетних. Без винятку", - написала вона.

Що відомо

Біля термінала аеропорту міста Дніпро 13 лютого невідомі напали на знімальну групу видання "Українська правда". Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео.

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