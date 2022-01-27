На одному з будівельних майданчиків в Одесі охоронці напали на журналістів, які робили сюжет щодо законності будівництва на території житлового комплексу. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Співробітники місцевого телеканалу звернулися в поліцію. Журналісти зазначили, що під час запису відеосюжету в Вантажному провулку на них напали охоронці. Чоловіки штовхали співробітників медіа та намагалися зупинити зйомку. Наразі триває досудове розслідування. Поліція відкрила справу за ч.1 ст.171Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Кримінального кодексу України.
У редакції телеканалу Odesa.LIVE повідомили, що випадок стався на території будівництва житлового комплексу "Олексіївський". Журналісти приїхали до будинку пенсіонерки, в метрі від якого вирили котлован під паркінг.
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