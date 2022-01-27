На одному з будівельних майданчиків в Одесі охоронці напали на журналістів, які робили сюжет щодо законності будівництва на території житлового комплексу. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Співробітники місцевого телеканалу звернулися в поліцію. Журналісти зазначили, що під час запису відеосюжету в Вантажному провулку на них напали охоронці. Чоловіки штовхали співробітників медіа та намагалися зупинити зйомку. Наразі триває досудове розслідування. Поліція відкрила справу за ч.1 ст.171 Кримінального кодексу України.

У редакції телеканалу Odesa.LIVE повідомили, що випадок стався на території будівництва житлового комплексу "Олексіївський". Журналісти приїхали до будинку пенсіонерки, в метрі від якого вирили котлован під паркінг.

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