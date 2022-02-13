В Україну не пустили білоруського журналіста Мелкозерова. У чому справа

Білоруський журналіст та автор Youtube-каналу "Життя-малина" Микита Мелкозеров заявив, що йому відмовили у в'їзді до України, куди він летів у робочих справах.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Кращі шість годин в Україні", – підписав Мелкозеров фото відмови у в'їзді.

Instagram

Він розповів виданню "Наша Ніва", що планував зняти в Україні два випуски для свого каналу, однак в аеропорту "Бориспіль" його протримали шість годин і врешті-решт відмовили у в'їзді.

"Я розумів, що кордон у мене буде з приколами. Вчора наша колега Саша Квіткевич (білоруська журналістка – ред.) також довго проходила кордон. Але вона говорила, що це зайняло у неї дві години. Сподівався, що буде те саме, взяв собі їжі та води. Перші три години я тримався дуже добре, мені здається. А потім, безперечно, втомився", – розповів білорус.

За словами блогера, в ухвалі вказано, що йому відмовили у в'їзді до України через відсутність "достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження, або транзиту до третьої держави". Мелкозеров додав, що разом з ним у літаку летіли п’ятеро білорусів, усіх їх також не пустили.

"Мені відмовили останньому", – зауважив блогер.

За даними видання, що поки білоруський журналіст чекав на рішення українських прикордонників, він пропустив літак до Варшави, який міг би відвезти його назад коштом авіакомпанії.

"Другий літак у мене буде лише завтра. Але я купив квиток і зараз полечу до Кракова. Хотів до Києва, а вийшло у Краків. В аеропорту я провів у підсумку 10 годин", — розповів він.

Що відомо

11 лютого кілька громадян Білорусі розповіли, що стикнулися із проблемами при перетині українського кордону. Так, їх затримували на кордоні на кілька годин, а декого не пустили до країни без пояснення причин.

Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Низка ЗМІ припускали можливість нападу, в тому числі з території Білорусі.

Невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розмістить на кордоні з Україною "цілий контингент" армії "у відповідь" на нібито стягування українських військ до кордонів Білорусі. Крім того, Лукашенко заявив, що частині співробітників міністерства з надзвичайних ситуацій видадуть вогнепальну зброю.

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