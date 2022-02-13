Папа Римський та Вселенський патріарх помолилися за мир в Україні

Папа Римський Франциск разом з вірянами, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, провів безмовну молитву за Україну. Також молебень за Україну провели у Вселенському патріархаті.
"Дорогі брати й сестри, новини, які надходять з України, дуже тривожні. Ввіряю заступництву Пречистої Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру. Помолімося в тиші", – звернувся очільник Католицької церкви до вірян, після чого над площею запанувала молитовна тиша, інформує Vatican News..
Також літургію та молитву за мир в Україні провели у храмі Святого Георгія у Вселенському патріархаті за особистої участі патріарха Варфоломія, передає "Укрінформ". Варфоломій закликав усі сторони конфлікту до продовження діалогу та поваги норм міжнародного права, аби дати можливість українцям жити в злагоді.
"Застосування зброї не є рішенням. Навпаки, воно може лише принести війну і насильство, горе і смерть", – йдеться у зверненні Вселенського Патріарха.
Що відомо
- 13 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення переміщення російських військ уздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму.
- У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.
- 13 лютого президент Зеленський провів телефонні розмови з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом США Джо Байденом. Зокрема, американський лідер пообіцяв, що Штати та їх партнери рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.
- 12 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.
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