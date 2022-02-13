Папа Римський та Вселенський патріарх помолилися за мир в Україні

Папа Римський Франциск разом з вірянами, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, провів безмовну молитву за Україну. Також молебень за Україну провели у Вселенському патріархаті.

"Дорогі брати й сестри, новини, які надходять з України, дуже тривожні. Ввіряю заступництву Пречистої Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру. Помолімося в тиші", – звернувся очільник Католицької церкви до вірян, після чого над площею запанувала молитовна тиша, інформує Vatican News..

Також літургію та молитву за мир в Україні провели у храмі Святого Георгія у Вселенському патріархаті за особистої участі патріарха Варфоломія, передає "Укрінформ". Варфоломій закликав усі сторони конфлікту до продовження діалогу та поваги норм міжнародного права, аби дати можливість українцям жити в злагоді.

Укрінформ

"Застосування зброї не є рішенням. Навпаки, воно може лише принести війну і насильство, горе і смерть", – йдеться у зверненні Вселенського Патріарха.

Що відомо

13 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна скликає зустріч з Росією та всіма державами-учасницями Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення переміщення російських військ уздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях та закликали зберігати спокій на тлі заяв про загрозу ймовірного вторгнення Росії.

13 лютого президент Зеленський провів телефонні розмови з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом США Джо Байденом. Зокрема, американський лідер пообіцяв, що Штати та їх партнери рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України.

12 лютого головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення.

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