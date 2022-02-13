П'ятеро людей загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині

13 лютого, близько 19:45, на 280 км автодороги М-05 "Київ - Одеса", неподалік с. Курячі Лози сталась дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автомобіль Toyota та MAN.

Інформацію підтвердила речниця Нацполіції в Миколаївській області Інна Парфенова.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення автомобілів водій легковика та четверо його пасажирів, у тому числі дитина, загинули на місці аварії. Керманич вантажівки не травмований.

Фото: Національної поліції ДТП на Миколаївщині

"За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення", — сказала Інна Парфенова.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди, а також інформацію про загиблих.