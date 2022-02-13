Стрілянина у кафе на Донеччині: затримали двох військовослужбовців ЗСУ

У Гранітному, що на Донеччині, у кафе сталася стрілянина. У результаті стрілянини загинуло двоє людей, ще двох із пораненнями госпіталізували. Правоохоронці затримали двох військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

"13 лютого 2022 року двоє військовослужбовців ЗС України, перебуваючи на території кафе у селі Гранітне Донецької області, вчинили стрілянину із закріпленої зброї. Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Що відомо

За даними поліції, одна людина загинула на місці, ще одна - в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.

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