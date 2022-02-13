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Двоє загиблих та двоє поранених: на Донеччині у кафе сталася стрілянина
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Двоє загиблих та двоє поранених: на Донеччині у кафе сталася стрілянина

Ганна Железняк
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Двоє загиблих та двоє поранених: на Донеччині у кафе сталася стрілянина Кафе у якому сталась стрілянина, фото: Поліція Донеччини

У Гранітному, що на Донеччині, у кафе сталася стрілянина. У результаті стрілянини загинуло двоє людей, ще двох із пораненнями госпіталізували. Про це повідомляє поліція Донецької області.

"13 лютого, близько 00:45 ранку на території кафе в селі Гранітне Волноваського району в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, одна людина загинула на місці, ще одна - в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.

Як розповіли у поліції, правоохоронці затримали двох чоловіків та вилучили речові докази, зокрема зброю.

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