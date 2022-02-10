Майже 13°С. На "Академіку Вернадському" зафіксували температурний рекорд

На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді в лютому був зафіксований новий температурний рекорд — +12,7°С. Це на один градус вище за попередній рекорд, виявлений у 1985 році.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Причинами такого потепління науковці називають явище атмосферної ріки — це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, через яке теплі маси повітря й вологи потрапляють із тропіків в Антарктиду.

Посилив це явище ефект гірського фену — тобто сильного теплого вітру з гір, який виникає через опади над горами. На момент реєстрації рекорду на "Академіку Вернадському" швидкість вітру сягнула майже 28 м/с.

"Оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів в полярних районах, то і інтенсивність фенів надалі посилюватиметься. Такі температурні рекорди насторожують, адже вони є одним зі свідчень зміни клімату", — додають науковці.

Фото: Національний антарктичний науковий центр / Facebook

У межах програми ЄС “Горизонт 2020” українські вчені Національного антарктичного наукового центру прогнозують та моделюють зміни клімату в Антарктиді та Арктиці. Робитимуть це разом із 30 науковими організаціями з різних країн світу протягом чотирьох років.

Стежити за погодою на станції "Академік Вернадський" можна онлайн за цим посиланням.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу