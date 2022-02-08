Місія втратила два безпілотники на сході України — ОБСЄ

За 5 та 6 лютого під час патрулювання з БПЛА Місія ОБСЄ втратила два безпілотники. Про це йдеться у офіційному звіті ОБСЄ.

"5 лютого БПЛА зазнавав впливу перешкод сигналу GPS, після чого члени патруля втратили контроль над апаратом. Він приземлився за 700 м від спостерігачів. Команді СММ не вдалося його повернути, оскільки БПЛА перебував на імовірно мінному полі", — йдеться у звіті.

Зазначають, що 6 лютого патруль СММ під час другого польоту БПЛА також зазнавав впливу перешкод сигналу GPS, спостерігачі втратили контроль над апаратом. БПЛА приземлився між позиціями ЗСУ так окупантів. Повернути його не вдалось.

Додають, що неподалік тимчасово непідконтрольного Первомайська по БПЛА відкрили вогонь. Команда Місії приземлила БПЛА та залишила район.

Що відомо

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

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