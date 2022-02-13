"Не панікуй! Готуйся!" Миколаїв долучився до всеукраїнської акції

На базі Миколаївського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства (МОЦНПВТК) у рамках всеукраїнської кампанії "Не панікуй! Готуйся!" 13 лютого відбувся вишкіл для цивільного населення, у якому взяли участь понад 70 людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповів співорганізатор заходу та інструктор Володимир Мінаков.

За словами Володимира Мінакова, організатором заходу став Громадський Штаб Оборони, за підтримки Національного Корпусу, Громадської організації "Асоціація учасників та інвалідів АТО" та Військово-патріотичний клуб "Авангард". Інструктори, які навчали людей мають бойовий досвід.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв На заняття прийшли понад 70 людей

Після шикування інструктори розділили учасників на п'ять груп. Обмежень ані за віком, ані за статтю не було.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Навчалися і жінки і чоловіки

У МОЦНПВТК розгорнули п’ять навчальних точок, на кожній з них група навчалась близько 40 хвилин, потім переходила до наступної локації.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Навчали, як правильно поводитися зі зброєю

Цивільних навчали базових елементів поводження зі зброєю, правильній стійці, позиції для стрільби, заряджання й перезарядження зброї.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Вправи зі спорядження та розрядження магазина автомата Калашнікова

Як розповів учасник вишколу шістдесятидворічний Іван Самуляк, в останнє тримав зброю під час навчань у 2014 році, прийшов освіжити навички та знання.

"Треба тримати свою підготовленість до будь-яких ситуацій нестандартних. На сьогодні така ситуація, що треба вміти хоча б захистити своїх близьких. У мене сім’я, діти, онуки. Я не можу залишитись осторонь, щоб не бути готовим до захисту родини", — сказав Іван Самуляк.

Після засвоєння базових позицій учасників навчали переміщуватись зі зброєю та вести вогонь з різних положень.

Медичний блок був розділений на два етапи. На одній з локацій присутнім розповіли про евакуацію та надання допомоги пораненим під перехресним вогнем. В іншому приміщенні інструктор навчав невідкладній домедичній допомозі.

Фото: Олександра Гордієнка/Суспільне Миколаїв Навчання з надання медичної допомоги

За словами Володимира Мінакова, метою заходу є підвищення рівня загальновійськової підготовки.

"Вважаючи, що ми живемо в дуже не простий час. В той час, коли можливе вторгнення противника. І розв’язання великої війни на нашій території. То для грамотних дій добровільних формувань територіальної оборони необхідні певні знання", — сказав Володимир Мінаков.

Подібні заняття планують організовувати що два тижні розповів Володимир Мінаков.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.