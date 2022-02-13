Як проєкт "Дія.City" допоможе галузі IT. Відповідає заступник очільника Мінцифри

В Україні 8 лютого відбувся Diia.Summit, де презентували новий проєкт Міністерства цифрової трансформації "Дія.City". Що це за ініціатива та як вона може змінити бізнес в Україні – в ефірі "Українського радіо" розповів заступник міністра з питань розвитку IT Мінцифри, керівник проєкту "Дія.City” Олександр Борняков.

Що це за проєкт

За його словами, "Дія.City" — це податковий та регуляторний простір для IT-компаній, в першу чергу українських, які хочуть працювати в Україні. Він надає податкові пільги, дає можливість працювати з сучасними інструментами для залучення венчурних інвестицій, захищає інтелектуальну власність компаній.

"Також ми плануємо зробити так, щоб для IT-компаній була змінена норма в Кримінально-процесуальному кодексі щодо вилучення серверів, щоб унеможливити такі випадки. Таким чином має з’явитися довіра до України", — розповів Борняков.

Заступник міністра наголосив, що проєкт не надає гроші чи людей, які допомагатимуть окремим бізнесам залучати кошти. Він уточнив, що йдеться про "регуляторну політику держави, про простір, де ти можеш створити свою компанію".

"Для стартапів в нас передбачено дуже прості умови: три-чотири людини зібралися, придумали гарну ідею та йдуть з нею до інвестора. Проте він запитає, куди йому інвестувати. Зараз для цього треба створювати товариство або хоча б ФОП, виникає купа супутніх питань. Тому у випадку "Дія.City", коли розробники ідеї дійдуть до стадії створення прототипу та захочуть залучити інвестиції, це можна буде дуже просто зробити", — пояснив Борняков.

Про умови та учасників

Аби долучитися до проєкту, треба зайти на сайт, заповнити кілька полів без подання довідок чи інших паперів.

"Зареєструвавшись на сайті, у вас є компанія і ви можете вже наступного дня підняти інвестиції. Адже людина має робити свою роботу, якою вона горить і яка її надихає. А ми — держава — маємо дати інструменти, щоб вся юридична частина людину не торкалась", — зазначив заступник міністра.

Він повідомив, що до "Дія.City" долучається велика кількість стартапів, зокрема відомий український стартап Reface, який має понад 100 мільйонів завантажень.

"Ми підрахували, що в Україні є близько трьох тисяч стартапів і ми хочемо, щоб якомога більше з них стали компаніями з великою капіталізацією. Можливо, сьогодні йдеться про п'ять людей, які заробляють півмільйона на рік, але потенціал треба реалізувати. Тому в майбутньому я бачу "Дію.City" як багато малих підприємств, які перетворюються на великі", — заявив Борняков.

Також резидентами проєкту стали й великі сервісні, так звані аутсорсингові компанії, зокрема, Samsung. За словами керівника проєкту, над заявкою на резидентство у "Дія.City" працює вже Монобанк та багато інших компаній.

Він зауважив, що проєкт Мінцифри спрямований саме на галузь IT, адже вона, з одного боку, є дуже перспективною, а з іншого — конкурентною. За його даними, на сьогодні IT-індустрія — це галузь з найбільшою середньою зарплатою по країні.

"Зараз IT-спеціалісти в середньому по всій Україні заробляють близько 3 тисяч доларів й немає людей, які заробляють менш як 800 доларів. Я не знаю іншої індустрії, яка має таку саму високу зарплату", — поінформував Борняков.

Також, за його словами, українським компаніям та окремим працівникам IT-галузі доводиться конкурувати не лише всередині країни, а й з іноземними компаніями. Тому важливо знижувати податкове навантаження на ці компанії.

"Адже коли ти замовляєш послугу юридичної консультації, ти обираєш тільки українські компанії, а коли ти замовляєш IT-послугу, ти замовляєш фахівців з Індії, Румунії, В'єтнаму, Китаю. Якщо буде велике податкове навантаження, то ми програємо. Індія, Молдова, Білорусь вже давно створили податкові знижки для IT-компаній”, — додав Борняков.

Що відомо

8 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про запуск проєкту "Дія City". Цей проєкт поєднує електронні послуги для підприємців та фізичних осіб. Спеціальний правовий режим "Дія.City" розроблений для розвитку IT-галузі. За словами Зеленського, резидентами "Дія.City” стануть не тільки українські, але й іноземні IT-компанії.

За даними Мінцифри, понад 40 компаній вже подали заявки на резидентство у "Дія.City" після запуску проєкту.

7 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

Українці зможуть побачити свій трудовий стаж на єдиному порталі державних послуг "Дія". Трудовий стаж відображатиметься в "Дії" в особистому кабінеті.

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася низка нових функцій, зокрема можливість змінити прописку онлайн.

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