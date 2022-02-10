Понад 40 компаній подали заявки на резидентство у "Дія.City" — Федоров

Понад 40 компаній вже подали заявки на резидентство у "Дія.City" після запуску проєкту 8 лютого. Про це у четвер, 10 лютого, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що перша заявка на резидентство надійшла від стартапу Reface, продуктової компанії з України, яка стала першою у світовому App Store.

“Сергій Токарев, IT-бізнесмен, інвестор Reface, був одним із тих, хто вірив у "Дія.City" спочатку”, — додав Федоров.

Другу заявку, за словами міністра, отримали від Roosh, компанії, яка інвестує і створює продукти на основі штучного інтелекту.

“Ми отримали відчутний фідбек — зараз заявки подали уже 44 компанії”, — додав міністр.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський в Києві 8 лютого оголосив про запуск проєкту "Дія City". Цей проєкт поєднує електронні послуги для підприємців та фізичних осіб. Спеціальний правовий режим "Дія.City" розроблений для розвитку IT-галузі. За словами Зеленського, резидентами "Дія.City” стануть не тільки українські, але й іноземні IT-компанії.

7 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок проведення громадських опитувань через додаток "Дія". Такі опитування не прирівнюватимуться до референдумів чи виборів і матимуть лише консультативний характер.

Українці зможуть побачити свій трудовий стаж на єдиному порталі державних послуг "Дія". Трудовий стаж відображатиметься в "Дії" в особистому кабінеті.

У додатку "Дія" з 8 лютого з’явилася низка нових функцій, зокрема можливість змінити прописку онлайн.

Читайте також

Чи працює в Україні захист персональних даних: Пояснює експертка

ЗМІ повідомили про "злив" даних з "Дії", Мінцифри заперечує. Що каже експерт із кібербезпеки

Інформація про витік даних з порталу "Дія" не відповідає дійсності – Кіберполіція

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу