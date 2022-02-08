Французький уряд заборонив птахофабрикам знищувати курчат-самців одразу після їхньої появи з яєць.
Відповідний декрет був оприлюднений в урядовому бюлетені, повідомляє France 24.
Також декрет постановляє бізнесу протягом року запровадити використання техніки для визначення статі ембріона в яйці для подальшого його відсортовування.
"Все відбулось дещо швидше, ніж ми хотіли. Оскільки це нові технології, необхідно внести корективи в роботу об'єктів. Компанії зроблять все можливе", — прокоментував рішення уряду президент міжпрофесійної організації з виробництва яєць (CNPO) Філіп Жювен.
Як зазначає видання, раніше у Франції щороку знищували до 50 мільйонів курчат-самців. Загалом у країнах ЄС цей показник сягає 300 мільйонів.
Зазвичай курчат-самців знищують відразу після їх появи з яєць. Причиною цього є те, що пізніше вони непридатні для отримання ані яєць, ані м'яса.
У Німеччині знищення курчат чоловічої статі заборонено з 1 січня 2022 року.
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