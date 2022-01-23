Інформація про витік персональних даних з порталу "Дія" внаслідок хакерської атаки на урядові сайти не відповідає дійсності.
Таку заяву опублікував Департамент Кіберполіції Національної поліції України.
У повідомленні сказано, що інформацію про можливий витік даних почали поширювати після того, як один з Інтернет-користувачів опублікував оголошення про продаж бази даних
"Появу такого оголошення одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Утім інформація щодо зламу порталу "Дія" не відповідає дійсності", – сказано в повідомленні.
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У повідомленні сказано, що Кіберполіція, Держспецзв’язку, СБУ та міжнародні партнери разом з'ясовують обставини походження кібератаки.
Що відомо
- У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.
- За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.
- У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.
- У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".
- Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.
- Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.
- 21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.
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