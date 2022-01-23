Інформація про витік персональних даних з порталу "Дія" внаслідок хакерської атаки на урядові сайти не відповідає дійсності.

Таку заяву опублікував Департамент Кіберполіції Національної поліції України.

У повідомленні сказано, що інформацію про можливий витік даних почали поширювати після того, як один з Інтернет-користувачів опублікував оголошення про продаж бази даних

"Появу такого оголошення одразу почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Утім інформація щодо зламу порталу "Дія" не відповідає дійсності", – сказано в повідомленні.

У повідомленні сказано, що Кіберполіція, Держспецзв’язку, СБУ та міжнародні партнери разом з'ясовують обставини походження кібератаки.

Що відомо

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували урядові сайти. Також станом на 8 ранку був тимчасово недоступний портал “Дія”. Водночас витоку даних українців не було, заявили в Держспецзв'язку.

За даними МЗС, внаслідок кібератаки на онлайн-ресурси міністерства витоку службової інформації не зафіксували.

У НАТО заявили, що посилять взаємодію з Україною щодо питань кібербезпеки.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки на сайти українських офіційних відомств свідчить про "російський слід".

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що кібератака на ресурси державних органів України не призвела до витоку персональних даних.

Заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк вважає, що за кібератакою на Україну стоїть хакерська група UNC1151, пов'язана з білоруською розвідкою.

21 грудня 2021 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія відправили в Україну спеціалістів із кібервійн для того, щоб підготувати країну до ймовірної атаки з боку Росії.

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