За добу коронавірус діагностували ще у 1195 мешканців Львівщини. Таку інформацію повідомляють у пресслужбі Львівської міської ради.

"За вчора, 12 лютого, лабораторні центри провели 1502 ПЛР-тестів, з яких 1195 – позитивні. Серед них львів’ян – 493. Залишку проб у холодильнику немає", — повідомили у Центрі здоров`я та медичної статистики м. Львова.

За даними МОЗ, у Львівській області минулої доби одужали від коронавірусу 506 людей, ще 9 хворих — померли. Загалом за увесь час на Львіащині діагностували 293316 випадків захворювання на коронавірус. Померли 6403 людини. Одужали від коронавірусу 224340 людей.

За добу 12 лютого в Україні зафіксували 24 518 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, ушпиталили 3 935 людей, померли 140 хворих.

Що відомо

Станом на ранок 12 лютого у Львівській області підтвердили 2351 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 1257 людей, ще 14 — померли.

З 14 лютого директори львівських шкіл будуть приймати рішення щодо очного чи дистанційного навчання учнів, зважаючи на епідситуацію у навчальному закладі. Також вони вирішуватимуть чи працюватимуть у школах гуртки.

На ранок, 11 лютого, на території Львівщини діагностували ще 2951 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 1396 людей, ще 25 — померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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