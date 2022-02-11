З 14 лютого директори львівських шкіл будуть приймати рішення щодо очного чи дистанційного навчання учнів, зважаючи на епідситуацію у навчальному закладі. Також вони вирішуватимуть чи працюватимуть у школах гуртки.

Про це після засідання міської комісії ТЕБ і НС повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Інші обмеження ще діятимуть упродовж тижня.

За словами Андрія Москаленка, таке рішення ухвалили, позаяк дещо знизився рівень госпіталізації дітей.

"Рівень госпіталізації знизився незначно: до рівня 29% заповненості міських закладів. Фактично, ще декілька днів тому був на рівні 35%. Дещо знизилася заповненість лікарень хворими дітьми у ОХМАТДИТі та лікарні на Орлика. Станом на сьогодні це складає 28% і 40%. Йде тенденція до зниження. Хоча з іншого боку ми бачимо, що продовжує фіксуватися велика кількість нових випадків", — сказав Андрій Москаленко.

Учні 1-4 класів навчаються у школах за рішенням директорів. За словами Андрія Москаленка, в середньому близько 55% учнів молодших класів відвідують школу. А показник відвідування садочків становить близько 44%.

Що відомо

З 7 до 11 лютого учні 5-11 класів львівських шкіл навчалися дистанційно. Рішення у п'ятницю, 4 лютого, ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Рішення щодо навчання учнів 1-4 класів самостійно приймали директори шкіл.

На ранок, 11 лютого, на території Львівщини діагностували ще 2951 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 1396 людей, ще 25 — померли.

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