З 31 січня на Львівщині посилюють карантин — рішення обласної комісії ТЕБ і НС

З 31 січня на Львівщині посилюють карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

З 00:00 31 січня комісія вирішила заборонити:

1) приймання відвідувачів закладами громадського харчування, крім доставки та замовлень на винос;

2) діяльність ринків, крім продовольчих;

3) діяльність спортивних зал, фітнес-центрів, басейнів (їх можуть відвідувати спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери);

4) приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;

5) проведення всіх масових заходів, крім офіційних спортивних, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками протиепідемічних заходів.

Обмеження, передбачені підпунктами 1-3 цього пункту, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників негативного результату ПЛР-тесту, який виконаний не більше як за 72 години, сертифіката, що підтверджує повний курс вакцинації, документа про одужання від хвороби чи сертифікату про вакцинацію однією дозою вакцини. Це не стосується людей, які не досягли 18 років.

Обмеження, передбачені підпунктами 4.5. цього пункту, не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, аналогічних документів.

Що відомо

Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС.

Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

На ранок 28 січня на Львівщині зареєстрували 2793 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 125 людей одужали, 10 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації. У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.

З 26 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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