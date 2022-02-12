Коронавірус діагностували ще у 2351 мешканця Львівщини

Станом на ранок 12 лютого у Львівській області підтвердили 2351 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 1257 людей, ще 14 — померли.
Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 2470 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2351 людини", - повідомили у ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький — 82;
- Золочівський — 173;
- Львівський — 1512 (м. Львів — 1056);
- Самбірський — 109;
- Стрийський — 211;
- Яворівський — 82;
- Червоноградський — 182.
У стаціонарах перебувають 1899 людей. Ліжкова мережа заповнена на 35,52%.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 292 121 людини. Померли — 6394 людини. Одужали від коронавірусної інфекції — 223 834 людини.
Що відомо
- З 14 лютого директори львівських шкіл будуть приймати рішення щодо очного чи дистанційного навчання учнів, зважаючи на епідситуацію у навчальному закладі. Також вони вирішуватимуть чи працюватимуть у школах гуртки.
- На ранок, 11 лютого, на території Львівщини діагностували ще 2951 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 1396 людей, ще 25 — померли.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
Читайте нас у Instagram: головні новини регіону