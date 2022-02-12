Коронавірус діагностували ще у 2351 мешканця Львівщини

Станом на ранок 12 лютого у Львівській області підтвердили 2351 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 1257 людей, ще 14 — померли.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 2470 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2351 людини", - повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 82;

Золочівський — 173;

Львівський — 1512 (м. Львів — 1056);

Самбірський — 109;

Стрийський — 211;

Яворівський — 82;

Червоноградський — 182.

У стаціонарах перебувають 1899 людей. Ліжкова мережа заповнена на 35,52%.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 292 121 людини. Померли — 6394 людини. Одужали від коронавірусної інфекції — 223 834 людини.

Що відомо

З 14 лютого директори львівських шкіл будуть приймати рішення щодо очного чи дистанційного навчання учнів, зважаючи на епідситуацію у навчальному закладі. Також вони вирішуватимуть чи працюватимуть у школах гуртки.

На ранок, 11 лютого, на території Львівщини діагностували ще 2951 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 1396 людей, ще 25 — померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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