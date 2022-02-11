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Коронавірус діагностували ще у 2951 мешканця Львівщини
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Коронавірус діагностували ще у 2951 мешканця Львівщини

Катерина Садловська
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Коронавірус діагностували ще у 2951 мешканця Львівщини ЛМР

На ранок, 11 лютого, на території Львівщини діагностували ще 2951 випадок захворювання на коронавірус. За минулу добу одужали 1396 людей, ще 25 — померли.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 3192 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2951 людини", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

  • Дрогобицький — 181;
  • Золочівський — 233;
  • Львівський — 1759 (м. Львів – 1298);
  • Самбірський — 106;
  • Стрийський — 312;
  • Яворівський — 203;
  • Червоноградський — 157.

У стаціонарах перебувають 2082 людини. Ліжкова мережа заповнена на 38,95 %. У реанімації перебуває 154 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ — 61.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 289 770 людей. Померли — 6379 людей. Одужали від коронавірусної інфекції — 222 577 людей.

Що відомо

  • На ранок 10 лютого на Львівщині підтвердили 2280 випадків захворювання на коронавірус. Минулої доби одужав від COVID-19 651 мешканець, померли — 20 людей.
  • З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
  • Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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