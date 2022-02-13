Лижна акробатика. У Миколаєві відновили заняття з фристайлу

У відділенні фристайлу, відкритого на базі Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), тренуються майже 50 дітей. Групи почали набирати з вересня 2021 року, заняття розпочались у 2022.

Про це кореспондентам Суспільного розповів тренер з фристайлу Андрій Тарасов.

Чоловік понад 30 років займається тренерською діяльністю, спеціалізується на гімнастиці. Розповів про особливості тренувань у лижній акробатиці.

Фото: Олександра Греся/Суспільне Миколаїв Тренер Андрій Тарасов проводить заняття з гімнастики

"В основному тут акробатичні елементи. Перше, що поки діти маленькі, вони можуть розтягувати шпагат, вони можуть розтягнути міст, плечі, щоб потім ця пластичність знадобилась їм в елементах: різноманітні піруети, сальтові елементи. Також елементи на координацію", — сказав Андрій Тарасов.

За словами тренера, групи з фристайлу почали набирати з вересня 2021 року, охопили вікову категорію у п'ять років.

"Вік від 6 до 11 такий великий, оскільки до цього була велика перерва у фристайлі і цей вид був трохи занедбаний. Ми буквально місяць намагались активізувати людей. Люди телефонували, просили. Загалом ажіотаж великий", — розповів Андрій Тарасов.

Одинадцятирічна Дар’я Токар розповіла, що зацікавилась фристайлом після перегляду відео.

“Я бачила в інтернеті відео. Там чоловік на схилі з’їжджав на лижах у воду. Різноманітні піруети робив. Мама найшла у Facebook оголошення і записала мене сюди. Мені подобається різноманітні трюки робити, піруети і найбільше мені подобається на батутах стрибати”, — сказала Дар'я Токар.

Тренерка з фристайлу Тетяна Малицька спеціалізується у стрибках на батуті, розповіла про особливості підготовки дитини до фристайлу за допомогою стрибків на батуті.

“Дуже важлива постанова як на батуті, так і на фристайлі. Оскільки діти ще малі, їм дуже подобається стрибати на батуті. Навіть просто рівнесенько, їм дуже подобається. На мою думку, також важливі сальто, якісь половинки. Також подвійні елементи, які на мою думку важкі, але ми до цього намагаємось прийти”, — сказала Тетяна Малицька.

Фото: Олександра Греся/Суспільне Миколаїв Тренерка Тетяна Малицька контролює виконання вправ на батуті

Як розповів Андрій Тарасов, тренери з фристайлу слідкують за виступами українських спортсменів, які беруть участь в Олімпіаді в Пекіні.

"У фристайлі також везіння грає велику роль: приземлення, оберти. Тепер ось будемо спостерігати як Саша Абраменко та інші будуть виступати далі. Це 15-16 числа. Хвилюємось за них дуже", — сказав Андрій Тарасов.

За словами Андрія Тарасова, загалом у групах ДЮСШ тренуються з фристайлу майже 50 дітей, заняття безкоштовні.

Що відомо

Кваліфікаційні змагання у чоловіків з лижної акробатики на Зимових олімпійських іграх у Пекіні відбудуться 15 лютого 2022 року о 13:00 за київським часом.

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