Єдиний миколаївський спортсмен, який братиме участь в Олімпіаді-2022 у Пекіні, — олімпійський чемпіон 2018 року Олександр Абраменко. Для фристайліста ці Олімпійські ігри стануть п’ятими.

Спортсмен розповів кореспондентам Суспільного про підготовку до головних змагань цього року.

"Як і будь-який сезон, ми розпочинаємо влітку на спеціальному трампліні, це в Швейцарії. Ми стрибаємо на воду, готуємо свої елементи, щоб потім перенести їх вже на зиму. На початку зими ми їдемо у Фінляндію, там ми уже стрибаємо на сніг, готуємось до змагань. Вже у Фінляндії відбуваються перші змагання", — розказав Олександр Абраменко.

Фото: АР Спортсмен Олександр Абраменко

За словами Олександра Абраменка, пандемія коронавірусу впливає на підготовку та змагання спортсменів.

"Кожен раз, як ми кудись вирушаємо на змагання, перед кожними змаганнями ми також повинні здавати ПЛР-тести. Якщо у когось із членів виявиться результат, що він захворів, то всю команду знімають зі змагань. Перед кожними змаганнями нам також надсилають спеціальну програму, де ми теж реєструємось, вносимо свої тести, вносимо свої вакцини. Якщо ти цього не зробиш, тебе просто не допустять ні до тренувань, ні до змагань", — розказав Олександр Абраменко.

За словами Олександра Абраменка, на Олімпійські Ігри у Пекіні без щеплення від COVID-19 потрапити можливо, якщо по прибуттю до Китаю перебуватимеш на карантині 21 день. Для учасників Олімпіади прописано багато вимог щодо дотримання карантинних обмежень.

"Я бачив фото, наприклад, у їдальні там усі столи розділені, стоять якісь пластикові перегородки, ти маєш їсти наодинці, тобто не поспілкуєшся. Ще чув, що виїзд із села, просто прогулятись Пекіном — це теж неможливо. Ти маєш їздити тільки на змагання на спеціальних автобусах. Якщо ти десь вийдеш з нього не там, де потрібно, то теж потрібно буде, як мінімум, пройти тест або навіть сісти на карантин", — розказав Олександр Абраменко.

Фото: АР Спортсмен Олександр Абраменко

Зі слів Олександра Абраменка, у лижній акробатиці існують три критерії за якими п’ятеро суддів оцінюють спортсменів.

"Судді оцінюють вихід із трампліна, це десь 20 відсотків. Потім саму фігуру у повітрі, оцінюється десь у 50 відсотків. Приземлення оцінюють також у 30 відсотків. Оцінюють по десятибальній шкалі. Найвища оцінка і найнижча — вони відкидаються і залишаються тільки три оцінки, які додаються і потім вже множиться на коефіцієнт”, — розказав Олександр Абраменко.

Фото: АР Спортсмен Олександр Абраменко

Перші олімпійські змагання з лижної акробатики у Пекіні відбудуться 10 лютого о 12:00 за київським часом. Це будуть змагання серед змішаних команд, у яких братиме участь Олександр Абраменко.

"Я їду на Олімпіаду зробити усе можливе, щоб піднятися на п’єдестал і у командних змаганнях, і в індивідуальних", — розказав Олександр Абраменко.

Що відомо

На XXIII зимовій Олімпіаді в Кореї Олександр Абраменко став золотим медалістом з лижної акробатики у 2018 році.

У 2022 році Олімпійські ігри відбуватимуться з 4 до 20 лютого. Від України візьмуть участь 45 спортсменів з 12 видів спорту.

З 23 липня по 8 серпня в Японії тривали XXXII літні Олімпійські ігри. Офіційно на Олімпіаді Миколаївську область не представляв жоден зі спортсменів.

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