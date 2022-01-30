30 січня о 04:30 в Івано-Франківську на перехресті вулиць Короля Данила та Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок. Водія Renault Megane, який спричинив аварію, з важкими травмами госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід.

"Поліцейські на місці події з'ясували, що автомобіль Renault Megane наїхав на Nissan, яким керував водій 2003 року народження. Під час зіткнення авто Renault Megane відкинуло у припаркований BMW, а Nissan — у будинок. Також в результаті ДТП частково пошкодився автомобіль BMW, який був припаркований", — розповіла Христина Мриглід.

На місці події працювали надзвичайники. Їм довелося деблокувати водія Renault Megane. Опісля його у важкому стані ушпиталили в медзаклад. Лікарі оглянули 19-річного водія Nissan. Він не травмувався та не потребував госпіталізації.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

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