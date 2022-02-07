7 лютого опівночі в Івано-Франківську на перехресті вулиць Галицька та Горбачевського водій автомобілем Jeep зіткнувся із легковиком Daewoo Lanos. Про це Суспільне інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Рятувальники, які приїхали на місце аварії, деблокували водія Daewoo Lanos та від’єднали клеми АКБ.
Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
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