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У Франківську зіткнулися два автомобілі. Рятувальники деблокували водія з легковика
ДТПРегіони

У Франківську зіткнулися два автомобілі. Рятувальники деблокували водія з легковика

Маріaна Басалига
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У Франківську зіткнулися два автомобілі. Рятувальники деблокували водія з легковика Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

7 лютого опівночі в Івано-Франківську на перехресті вулиць Галицька та Горбачевського водій автомобілем Jeep зіткнувся із легковиком Daewoo Lanos. Про це Суспільне інформує управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Рятувальники, які приїхали на місце аварії, деблокували водія Daewoo Lanos та від’єднали клеми АКБ.

У Франківську зіткнулися два автомобіліФото: Facebook/Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

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