Українські військові в районі ООС готові до будь-яких сценаріїв — штаб

Командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив на сторінці штаба операції Об’єднаних сил у фейсбук, що ситуація на Донбасі контролюється українськими військовими, а військовослужбовці в районі проведення ООС готові до будь-яких сценаріїв.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил надійно контролюється українськими військовими. Ми повністю володіємо ситуацією і реально оцінює ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії ситуації та готові до них", — заявив Павлюк.

За словами Павлюка, бойовики продовжують нехтувати режимом припинення вогню і обстрілює українські позиції та осереджують військову техніку за межами району відведення.

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