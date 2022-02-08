В ОРДЛО частішають сутички між бойовиками та місцевим населенням — розвідка

На тимчасово окупованих територіях розвідка фіксує сутички між окупантами та місцевим населенням. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Командування ЗС РФ продовжує інтенсивні заходи для поповнення армійських корпусів. Але результати агітаційної кампанії залишаються незадовільними", — йдеться у повідомленні.

Зазначають, що окупантам не вдається забезпечити комплектування своїх підрозділів коштом населення тимчасово окупованій території. Тому противник активізував набір найманців на території РФ.

Додають, що спостерігається загострення соціальної ситуації в ОРДЛО. Це пов’язане з непоодинокими сутичками між так званими “добровольцями” та місцевим населенням також і з використанням зброї.

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