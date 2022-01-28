"Лікування" машин з передової. Як на Луганщині ремонтують техніку для військових

Близько 130 автомобілів та до 40 одиниць бронетехніки привели до ладу ремонтні підрозділи однієї з бригад, яка наразі несе службу на Луганщині. І все за пів року. Як лагодять багатотонні машини та чому й ремонтники іноді ризикують життям - у матеріалі Суспільного.

Ремонтний підрозділ відновлює бронетехніку та машини для передової. Цього разу на місце ремонту прибула 13-тонна бойова машина піхоти (БМП).

Суспільне Донбас Бойова машина піхоти на причепі евакуаційного тягача

Військовий ЗСУ Михайло розповів, що з нею будуть робити після розвантаження.

"Проводиться дефектування. Це такий процес, під час якого визначається обсяг робіт, необхідних для відновлення цієї БМП. Також — кількість запасних частин і приблизно кількість людиногодин для того, щоб це виконати", — говорить Михайло.

Суспільне Донбас Процес відновлення бойової техніки

Наступний етап, каже військовий ЗСУ Василь, — заряджання та за потреби ремонт акумулятора.

"Акумулятори знімаються з машини. Постачаються в акумуляторну станцію, до мене. Я їх перевіряю, вичищаю від бруду, пилі. Перевіряю щільність, рівень електроліту", — розповів Василь.

Суспільне Донбас Василь "лікує" акумулятор

Ремонт для кожної одиниці техніки — індивідуальний. Залізним машинам, кажуть бійці, загрожують не тільки уламки від снарядів, але й корозія. На все — свій інструмент і фахівець. У ремонтному підрозділі є навіть свій коваль.

Суспільне Донбас У ремонтній бригаді для кожного процесу є свій фахівець

Тим часом тут ремонтують гармату бойової машини.

Суспільне Донбас Ремонт гармати бойової машини

Як розповів військовий ЗСУ Назар, у нього понад 4 роки досвіду. Каже, вчився у старших товаришів по службі, тепер і сам ділитися досвідом.

"Треба знаходити певні виходи, шукати варіанти, як виправити цю несправність. Бо ми розуміємо, що якщо є якась несправність, потрібно її зробити. Щоб хлопці у нас на передній лінії могли вести вогонь по противнику", — розказав Назар.

Лагодять армійці й вантажівки, якими бійці їздять на передову чи возять продукти. Більшість ремонтних підрозділів — мобільні, та за потреби можуть виїхати на іншу локацію.

Суспільне Донбас Армійці лагодять вантажівки, якими бійці їздять на передову чи возять продукти

За роки бойових дій, кажуть військові, навчились лагодити всю техніку. Ремонт може тривати від кількох годин до кількох днів.

За словами військового ЗСУ Романа, за пів року ремонтний підрозділ відновив близько 130 автомобілів та 40 одиниць бронетехніки. А евакуювали та перемістили зо дві сотні.

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