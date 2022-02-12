У Миколаєві відбулися Всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту

У Миколаєві 12 лютого відбулися Всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту "Меморіал пам’яті заслуженого тренера України Ігоря Ковпака". Захід організувала Федерація легкої атлетики Миколаївської області, участь у змаганнях взяли понад 70 спортсменів.

Спортсменів розділили на три групи. Учасники стрибали у декілька етапів. Першими — наймолодші учасники. Для старших юнаків та дівчат початкову висоту встановили на рівні 1 метра 40 сантиметрів.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Учасники змагань

"Беруть участь у нас юнаки 2005-2006 рр., 2007-2008 рр., 2009-2010 років народження. У нас три нагородних категорії, юнаки й дівчата. Нам дуже приємно, що до нас завітали такі міста як Херсон, Запоріжжя — вперше до нас приїхали. Нова Одеса. Ну, і звісно ж, виступають наші миколаївські спортсмени", — говорить членкиня суддівської колегії Віта Стьопіна.

Спортсмени стрибали по черзі. У разі невдалої спроби, яких може бути не більше трьох, перестрибують, або чекають на іншу висоту. Планку підіймали після кожного кола стрибків на п'ять сантиметрів.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Спортсмени стрибали по-черзі

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Із Запоріжжя на свої останні змагання зі стрибків у висоту приїхала Олена Кубаса. Дівчина вибула зі змагань на позначці планки метр п’ятдесят п’ять сантиметрів.

"Я приїхала, тому що в мене завершується кар’єра з висотою. Тому я вирішила, що необхідно з’їздити на свої останні змагання з висоти й встановити особистий рекорд. В мене це вийшло: був метр сорок шість, а став метр п’ятдесят, я задоволена", — розповідає Олена Кубаса.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Змагання зі стрибків

На тренуванні бере метр шістдесят, а під час змагань тричі збив планку і вибув на метрі п’ятдесят Тимофій Ваньков із Миколаєва.

"Я роблю маленьку підбіжку до фінальної точки: від фінальної точки, де потрібно стрибати великими кроками, біжу по дузі. Підбігаю до матів і стрибаю. Я взагалі хотів стрибнути метр п'ятдесят п'ять. Може, навіть метр шістдесят, але стрибнув 1 м 50 см. Сталось якось так", — каже Тимофій Ваньков.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Тимофій Ваньков з Миколаєва

Змагання організовують вдвадцяте. Переможці у своїх вікових категоріях отримають медалі та грамоти.

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