У Миколаєві організували ярмарок крафтових виробів майстрів регіону

У Миколаївському центрі підтримки підприємців "Дія. Бізнес" 12 лютого організували ярмарок крафтових виробів бізнесменів та майстрів області. Понад 20 учасників презентували свою продукцію та організували майстер-класи.

У двох залах на столах виставлена кераміка, м’які іграшки, солодощі, зразки хліба, соуси, закваски тощо.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Ярмарок крафтових виробів

"Метою заходу є те, щоб якомога більше крафтових виробників надалі перейшли в клуб крафтярів. У цьому клубі ми надаватимемо постійну підтримку, консультації. В нас консультує понад 72 спеціалісти України та понад 300 міжнародних експертів. Крім цього плануємо організувати екскурсії по підприємствах, в яких вже виходить збільшити масштаби і власне, щоб вони поділились досвідом", — каже керівниця центру підтримки підприємців "Дія.Бізнес" у Миколаєві Ірина Врублевська.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Майстри представляють свої вироби

Олег Ікленко — бджоляр, цієї справою займається три роки.

"Представив на ярмарку крем-мед, пасту Амосова, горішки в меду, свічки. Це дуже складний бізнес. Мабуть, як і кожен інший бізнес. Але якщо займатись і розвиватись – буде прибуток", — розповідає Олег Ікленко.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Мед бджоляра Олега Ікленка

Майстриня Олена Міщенко демонструє продукцію, створену власноруч.

"Я принесла сюди іграшки з вовни, картини з вовни. Іграшки виконані у двох техніках: сухе та мокре валяння. Зараз я роблю за допомогою сухого валяння, тобто голки, я роблю магніт", — каже Олена Міщенко.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Вироби майстрині Олени Міщенко

Для маленьких відвідувачів підготували майстер-клас з гончарної справи.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Майстер-клас з гончарства для дітей

"Я вважаю, дуже корисні такі заходи. Тому що, по-перше, люди, які займаються цією справою, можуть вийти на ринок. Ознайомити зі своєю продукцією. Дуже корисна справа. Красиво, творчість на вищому рівні", — говорить відвідувачка заходу Галина Середа.

Фото: Олександр Гордієнко/Суспільне Миколаїв Вироби у стилі Таврійського розпису, представлені на ярмарку

Відвідати ярмарок можуть всі охочі до 17:00 12 лютого.

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