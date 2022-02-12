Захисники підозрюваного у розстрілі людей на території "Південмашу" в Дніпрі Артемія Рябчука заявляють, що жодна з версій слідства не відповідає дійсності. Також вони запевняють, що їх підзахисний буде звільнений.

Як повідомив на пресконференції у Києві один з адвокатів підозрюваного Дмитро Павліченко, зараз проводиться розслідування трагедії на "Південмаші". Він також наголосив, що його вина ніким не встановлена, а тому ніхто не має права називати його винним.

"Вина Артема на сьогодні ніким не доведена і не буде доведена. Я даю 101%, що він буде звільнений", — стверджує захисник.

Своєю чергою адвоката Таміла Ульянова заявила, що права Рябчука порушували з моменту його затримання. Зокрема, він не був попереджений про свої права, чим було порушено його право на захист.

"Нещодавно, під час побачення з підзахисними, він повідомив, що до нього намагалося пройти керівництво підрозділу Нацгвардії, де й досі числиться Артем. І вони намагалися пройти за дозволом слідчого Сілюка Андрія", — розповіла адвокатка.

Вона також повідомила, що слідство оприлюднило низку версій того, що сталося, але захисники дізнаються про хід розслідування зі ЗМІ, оскільки адвокатам дають лише частину матеріалів. Інший адвокат підозрюваного Денис Гордєєв наголосив, що "жодна з трьох версій від сторони обвинувачення у тому формулюванні, в якій вони подають, не відповідають дійсності".

Він додав, що Рябчук налаштований на боротьбу "не тільки заради себе, а й заради тих, хто постраждав від дідівщини". За його словами, фізичний стан здоров‘я затриманого задовільний.

"У СІЗО тепло, щури у нього по голові не бігають, він не їсть хліб та воду. Артем не має наміру вкоротити собі віку. Ми не знаємо, хто розповсюджує ці плітки", — сказав Горєєв.

Що відомо

Слідчі Державного бюро розслідувань розглядають три версії причин, що призвели до стрілянини на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі. Раніше ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Рябчук перебуває у СІЗО №4 у Дніпрі.

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