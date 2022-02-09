Слідчі Державного бюро розслідувань розглядають три версії причин, що призвели до стрілянини на Південному машинобудівному заводі у Дніпрі. Версії трагедії озвучив на засіданні комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

За його словами, основною версією слідства є вчинення підозрюваним Артемієм Рябчуком злочину через нестатутні відносини. Друга версія — можливе психічне захворювання підозрюваного та його перебування у стані фізіологічного афекту.

Третя версія - вчинення злочину за дорученням іноземних спецслужб, недержавних організацій, приватних осіб з метою дискредитації системи правоохоронних органів в Україні, дестабілізації правопорядку в країні тощо. Слідчі встановили, що у 2019 році підозрюваний Артемій Рябчук відвідував Російську Федерацію, де він перебував 2 тижні.

Директор ДБР нагадав, що розслідування триває за низкою кримінальних правопорушень, а саме:

навмисне вбивство двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ);

дезертирство зі зброєю (ч. 3 ст. 408 ККУ);

викрадення військовослужбовцем зброї та бойових припасів в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 ККУ);

бездіяльність військової влади в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 426 ККУ);

недбале ставлення до військової служби (ч. 3 ст. 425 ККУ).

Які свідчення дав підозрюваний Рябчук

Олексій Сухачов розповів, що у ході допиту підозрюваний пояснив, що стрілянину він вчинив через неуставні відносини та психологічний тиск на нього з боку солдатів старшого призову, що почалось з кінця листопада 2021 року та тривало до моменту вчинення злочину. За словами Рябчука, його систематично цькували та принижували через те, що він повідомив командирам про бійку між військовослужбовцями. Підозрюваний також пояснив, що під час вчинення злочину він перебував у стані затьмарення свідомості, злості, через що, він не усвідомлював, що робив. Ці обставини будуть перевіряти під час психолого-психіатричної експертизи.

Підозрюваний зазначив, що фізичного насильства з боку інших військовослужбовців та командирів до нього не було. Тілесних ушкоджень він не має, в стані алкогольного сп’яніння не перебував. Директор ДБР зауважив, що 3 лютого 2022 року підозрюваний змінив захисника та заявив про відмову від всіх своїх попередніх показів.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Рябчук перебуває у СІЗО №4 у Дніпрі.

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