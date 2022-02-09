logo logo
Перші висновки розслідування стрілянини на "Південмаші". Виявлені порушення порядку несення служби
КРИМІНАЛМВСНАЦГВАРДІЯРОЗСЛІДУВАННЯРегіони

Перші висновки розслідування стрілянини на "Південмаші". Виявлені порушення порядку несення служби

Ірина Руденко
·
Перші висновки розслідування стрілянини на "Південмаші". Виявлені порушення порядку несення служби Нацполіція області

Комісією, яка проводить розслідування щодо обставин та причин стрілянини на "Південмаші", виявлено порушення порядку та організації несення служби, а також факти позастатутних відносин. Про це повідомив заступник глави МВС Євгеній Єнін на своїй сторінці у Facebook.

"Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута", - написав Єнін.

За словами заступника глави МВС, викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців, бо в аптечці не було низки медикментів.

До того ж, представники комісії провели анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Виявлено факти позастатутних відносин.

Отримані матеріали найближчими днями скерують до ДБР.

Що відомо

  • У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.
  • Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.
  • ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).
  • 28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Рябчук перебуває у СІЗО №4 у Дніпрі.

Читайте також

- "Питання про визнання Артемія Рябчука потерпілою особою не розглядається" - адвокат

- Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: ДБР заявило, що Рябчук відмовився від попередніх свідчень

- Ексвійськовослужбовець про частину, де служив Рябчук: "Командування чинило тиск на підлеглих"

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди