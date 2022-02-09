Комісією, яка проводить розслідування щодо обставин та причин стрілянини на "Південмаші", виявлено порушення порядку та організації несення служби, а також факти позастатутних відносин. Про це повідомив заступник глави МВС Євгеній Єнін на своїй сторінці у Facebook.

"Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута", - написав Єнін.

За словами заступника глави МВС, викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців, бо в аптечці не було низки медикментів.

До того ж, представники комісії провели анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Виявлено факти позастатутних відносин.

Отримані матеріали найближчими днями скерують до ДБР.

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеси. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області, він здався сам — попросив перехожу подзвонити в поліцію.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї і боєприпасів).

28 січня Кіровський райсуд Дніпра обрав запобіжний захід нацгвардійцю Артемію Рябчуку, якого підозрюють у стрілянині на "Південмаші" – тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Рябчук перебуває у СІЗО №4 у Дніпрі.

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