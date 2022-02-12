Протягом доби 11 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 1 013 нових випадків коронавірусної хвороби. Це на 101 випадок менше ніж виявили напередодні. Від наслідків коронавірусу померли дев'ять людей.

Про це свідчать дані Миколаївської обласної державної адміністрації.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 543, у Первомайську ― 96, в Южноукраїнську ― 36, у Вознесенську ― два. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 336 нових випадків коронавірусної хвороби.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 133 305 людей.

Протягом доби одужали 405 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 116 891 людина.

За добу 11 лютого медики зареєстрували дев'ять летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби. За період пандемії в області померли 3 444 людини.

Станом на 12 лютого на стаціонарному лікуванні перебуває 1 189 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 46,30 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 3 670 нових випадків коронавірусної хвороби та чотири смерті від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 1 604 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 дев'ять людей.

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