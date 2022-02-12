Топ тема останніх трьох місяців в Україні — "військова загроза з боку Російської Федерації". Чи достатньо інформації про це на нашому локальному регіональному рівні? Про це, і не тільки, говорили в ефірі програми "Рівень червоного" на Суспільне.Суми з політологинею Андріаною Костенко.

Пані Андріано, що ви бачите, на які факти звертаєте увагу і що засвідчує аналіз інформаційної політики щодо військової загрози у нашій області?

Дивує, що національні ЗМІ сьогодні дуже активно обговорюють тематику можливої зовнішньої агресії з боку Росії. Будучи на кордоні ми майже нічого не бачимо і не чуємо з наших місцевих каналів. І таку саме позицію замовчування проблематики ми спостерігаємо і з боку органів державної влади, місцевого самоврядування, з боку керівництва області, місцевих територіальних громад. Питання, власе, чому і які небезпеки? І в цьому контексті я б пропонувала собі відповісти на запитання — чи потрібно говорити на місцевому рівні про реальні загрози? А з іншого боку, ще б відповіла на запитання — як потрібно говорити і який може бути зиск з того, що ми ці важливі питання обговорюємо?

560 км протяжність кордону Сумської області із Російською Федерацією. Ми фактично перші, хто зустрінеться з російськими військами. Чи може бути у нас просто інформаційна тиша про військову загрозу?

Давайте ще подивимося, чи є власне запит у суспільства на цю тему? Останні соціологічні дослідження, які проводились нашим центром соціальних досліджень, свідчать про те, що за останній місяць (з грудня 2021 по січень 2022) рівень тривожності серед населення Сумської області зріс приблизно на 15%. Якщо в грудні люди оцінювали ризики і певні загрози на рівні трошки більше 20%, то сьогодні цей рівень сягає майже 40%. Звичайно, немає паніки, ми не бачимо щоб у магазинах скуповували товари. Паніки немає і це дуже добре. З одного боку, це свідчить про те, що суспільство вже живе багато років, з 2014 року, в такій загрозі і ми навчились адаптуватися до ризиків, до загроз. Але чи значить це, що спокійно в душі, чи в головах у людей. Бо насправді тематика війни обговорюється сьогодні кожний вечір на кухнях, в громадському транспорті і люди не мають відповідей. Хто як не місцеві канали, та місцеві ЗМІ мають дати відповідь на ці запитання? Якщо ми будемо замовчувати тематику, яка обговорюється, яка турбує сьогодні людей в Сумах та в області, то тривога буде зростати.

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На нараді при голові обласної державної адміністрації звучала інформація, стосовно того, що тематику військової загрози в регіоні висвітлює тільки Суспільний мовник. І ця інформація була озвучена радницею голови ОДА. З іншого боку йшлося про те, що "так, ми навчимо вас, як правильно подавати інформацію, не спотворюючи її і не нагнітаючи паніку." Але чи в навчанні справа? Можливо, потрібно просто давати якісну і правдиву інформацію?

Якщо хотіли навчати, то навчати треба було раніше, а не тоді коли вже є реальні загрози. Що сьогодні ми, як експертне середовище і суспільство очікуємо від влади? По-перше, реальну оцінку загрозам. Влада не має казати — ми гарнтуємо вам 200%, що не буде повномасштабної війни, я пряму цитату використала.

"Хочу запевнити, і я за свої слова відповідаю, відповідаю гарантовано на 200%, на даний час і не тільки завтра чи післязавтра, найближчий місяць передумов до військової ескалації немає. Взагалі немає", — заснупник голови Сумської облдержадміністрації Вячеслав Печененко.

Я ще говорю про те що завжди у того, хто приймає рішення, наприклад якщо ми говоримо про президента Росії, то у нього є декілька сценаріїв. І точно одним із сценаріїв є ось,власне, ця повномасштабна агресія, окупація України. І задача влади розуміти власні сценарії. І розповідати людям, який рівень імовірності того чи іншого сценарію. Казати що 100% (200%!!!) цього немає, не можна. Можна говорити про те, що такий сценарій імовірний і ми бачимо оцінки цього сценарію з боку, наприклад, зовнішніх партнерів, які сьогодні активно приїжджають в Україну. І по-друге, треба говорити, які ще можливі сценарії. Тому що ми живемо в умовах гібридної війни і сьогодні не обов’язково вводити війська в Україну. Сьогодні можна інші провести операції — певним чином спровокувати кризу економічну, наприклад.

Давайте повернемося до дослідження, про яке ви згадали, і яке засвідчує суттєве зростання рівня тривожності серед населення. На які питання сьогодні жителі нашої області не отримують відповіді?

По-перше, питання про реальну оцінку загроз, які можливі сценарії і наскільки кожен із сценаріїв можливий. Давайте реально і чесно говорити з людьми. По-друге, що таке гібридна агресія, гібридна війна і, власне, як вона може проявлятися. Люди хочуть почути, що сьогодні місцева влада, не тільки центральна влада, а що місцева влада робить для того, щоб попередити той чи інший сценарій. Це йдеться про роботу між різними секторами, яким чином здійснюється робота на попередження цифрової безграмотності, попередження маніпуляцій, які сьогодні можуть бути активно впроваджені. Яким чином здійснюється попередження та підготовка до військової агресії, яким чином фінансується армія, яким чином сьогодні працюють прикордонні служби, чи є модель тероброни в Україні, що робиться в Сумах для того, щоб посилити можливості і потенціал...

Чи зутрічали ви інформацію як записатися до тероборони в місті Суми?

На жаль, алгоритму такого я не бачила, але я і не шукала спеціально. Люди, які це цілеспрямовано шукають можуть знайти. Але завдання в тому, щоб були певні алгоритми, які дуже просто пояснюються. Кожна людина, навіть якщо не шукає, вона знає, куди можна звернутися. На жаль, я такої інформації не бачила.

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Є таке пояснення наприклад з боку Обласної державної адміністрації — ми постійно на нашому сайті ОДА розміщуємо інформацію, що робити, наприклад, у разі артилерійського обстрілу. І цю інформацію ми розмістили ще в грудні місяці як Ви вважаєте, цього достатньо?

Мені дуже цікаво буде, що якщо будуть загострення військові, як ми будемо заходити на сайт ОДА і дивитися, що там написано. Задача не в розміщенні інформації, а в створенні умов для підготовки населення. Тобто сьогодні є система навчання, яку можна впровадити серед школярів, серед людей, які працюють на підприємствах та організаціях, виділити певний час для того, щоб провести тренування. Якщо в школах проводять навчання щодо алгоритму дій у випадку замінування, то з подібної ситуації але у випадку бомбардування, або інших агресивних дій, навряд чи діти знають, як себе поводити. Питання, чи вчителі знають, як евакуювати — і це якраз частина тероборони.

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Чий досвід (яких країн) можна взяти за зразок?

Насправді, є декілька моделей. Якщо говорити про ту саму Швецію, там армії професійної немає. Зате є модель, яка готує людей до самооборони починаючи з садочку, тобто все населення готове і знає, що робити. Сьогодні підписана угода між Україною та Естонією про впровадження естонського досвіду. Це коли тероборона комунікує активно зі збройними силами України і фактично не дублює, а доповнює функції збройних сил. Фактично виконує функції евакуації. Знову ж таки тут питання про те, що люди, які записуються в тероборону, вони мусять мати декілька сценаріїв. Вони не мають лише вміти стріляти та працювати із певними видами диверсії. Вони можуть виконувати функції і в ситуації кризи, коли політичні певні заворушення і т.д. Вони мають розуміти і ми маємо навчати людей, яким чином потрібно евакуювати, які умови мають бути створені для евакуації певних організацій, наприклад будинку пристарілих, або будинку для дітей позбавлених батьківського піклування і т.д. Фактично іде мова про те, що потрібно ширше дивитися на роль і функції тероборони, і в мирний час ці функції можуть виконувати такі безпекові ролі, тобто забезпечення правопорядку в громадах. І навчання має здійснюватися, починаючи із садочку. Це має бути частина просвітницької навчальної програми.

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Тобто, спостерігаємо відсутність взаємодії між секторами? Кожен вважає виконаною свою функцію, виконавши її у своїй бульбашці?

Потрібно збирати суб’єктів, які відповідають за ті чи інші функції. Роз’яснювати та програвати певні моделі, сценарії. Потрібно зібрати керівників навчальних закладів і сказати – давайте скоординуємо спільно з правоохоронними органами, збройними силами, які розміщені у Сумській області, напрацюємо певні моделі і намалюємо алгоритми, хто і що буде робити. Хто буде дітей евакуювати, хто буде кудись звертатися і т.д. Давайте заберемо окремо керівництво підприємств і поговоримо про те ю, що сьогодні активно відбувається набір до складу тероборони. Давайте спробуємо цю інформацію поширити через фахівців, або заплануємо якесь навчання, навіть не записуючись в тероборону.

Дайте роз’яснення тому, що відбувається сьогодні в країні. Бо ми бачимо окремі пазли. Ми бачимо, що сьогодні прийнято постанову про необхідність взяття на військовий облік жінок, ми розуміємо, що є ініціатива Президента про те, що сьогодні активно буде переходити Україна на професійну армію. Складіть це в один пазл і скажіть, що це насправді забезпечення стійкості країни. На регіональному рівні теж якісь кроки робляться в цьому напрямку для того щоб підвищити боєздатність нашої держави.

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Спочатку ми це робимо, а потім починаємо пояснювати для чого.

Експерти бачать окремі пазли, починають додумувати, сподіваючись, що це єдина система. Я хочу вірити, що це єдина логіка. Але потрібно людям це пояснити.

Дуже яскравий приклад — фотографія фасаду патрульної поліції нашої сумської, закладена мішками. Спочатку з'являється фотографія, купа варіантів, що відбувається на Сумщині. А потім пояснення з'являється, що це було навчання, чому не зробити все навпаки?

Можна було б розказати, які ще є форми навчання. Тобто, чи населення задоволене від того, що правоохоронні органи просто обклалися мішками? Чи це достатньо для навчання? Це швидше оборонна функція. Я сподіваюсь, що правоохоронці ще щось роблять, ще чомусь навчаються, розкажіть це людям. Використайте цей інформаційний привід, щоб зібрати журналістів і розкажіть як сьогодні правоохоронці в Сумській області, в конкретній громаді готові реагувати на ті чи інші сценарії. Це не буде підвищувати тривожність, навпаки це буде заспокоювати людей, що ми готові при будь-яких сценаріях.

Відсутність інформації породжує тривожність. Ви згадали про ріст тривожності. А чи проводилися певні дослідження стосовно вивчення суспільних настроїв саме зараз на території нашої області?

Центр соціальних досліджень готує дослідження. Ми моніторимо ситуацію по різній тематиці і до кінця місяця ми отримаємо там результати, стосовно суспільно-політичних настроїв. Але вже зараз можна побачити і зрозуміти, що Сумська область є достатньо нерівномірна. І у випадку певної агресії поведінка і сценарії можуть бути різні для різних територіальних громад. Є територіальні громади, яких сьогодні більшість в місцевих радах і це політичні сили, які, м`яко кажучи, лояльно ставляться до Росії і до влади Володимира Путіна відповідно. Як себе будуть поводити місцеві депутати? Адже ми на прикладі Луганська, Донецька і Крима бачимо, що в тих областях, де є лояльні місцеві політики, там фактично ми втратили територію. Тому сьогодні Сумській області треба адекватно оцінити представництво політичних партій і працювати особливо з тими регіонами та громадами, де ця загроза може зростати стосовно лояльності до окупантів.

Чи бачите ви зараз таку роботу з об'єднаними територіальними громадами?

Системної роботи немає, крім того, що заспокоюють що все нормально, Росія не нападе. Тобто ми сподіваємося, що міжнародні партнери домовляться з Росією. Але реальної роботи територіальними громадами стосовно того щоб, людям пояснити, що щось робиться, певним чином контролювати політичні сили які лояльні і дивитися як вони ну взагалі себе поводять немає. Насправді, ще однією такою небезпекою для нашої області, для окремих регіонів, є не стільки реальна загроза вторгнення в Україну, скільки провокація певних політичних чи економічних криз. Це може робитися якраз політичними силами, які лояльні до ворога України.

Який сценарій ви вважаєте найбільш вірогідним?

Я говорила про те, що не потрібно відкидати жодний сценарій. Але достатньо висока імовірність того, що будуть в Україні запущені гібридні атаки, які пов'язані з кібератаками, з атаками цифровізації. Ми дуже активно переходимо в цю віртуально площину і якраз це буде і слабке місце на що будуть намагатися бити. Від України однозначно найближчі роки Російська Федерація не відмовиться, це треба розуміти. Насправді цей рік є дуже відповідальним для нас. Поки не вирішене питання інтеграції України або вступу України до НАТО, або до інших певних безпекових союзів, ми своє питання безпекове і агресії з Росії не вирішимо. І другий момент дуже важливий - це політична нестабільність всередині країни. Оця тривога, яка сьогодні є латентною, яку люди приховали мовчать і кажуть «Все нормально», так вона вибухне однозначно. Може вибухнути на прикладі економічного невдоволення, або політичних невдоволень і цим якраз зможуть скористатися окремі політичні сили. Тому потрібно працювати в площині громадсько-політичної діяльності населення і певним чином попереджати, попрацювати на випередження цих певних протестів.

Щодо регіональної експертної платформи - кого б Ви хотіли почути і за якою тематикою на Суспільному мовнику? Адже це якраз майданчик для того, щоб поговорити з експертами на топ теми, але з локальною прив'язкою і чути думки саме місцевих експертів.

Мені здається, що потрібно зібрати експертів, які займаються в тематиці психології, особливо в масовій психології. Тому що треба розуміти суспільні настрої, розуміти тенденції і те, чи готові сьогодні українці об'єднуватися, згуртуватися. Тут десь має бути психолог, людина яка працює в сфері в соціології, соціальної психології. Звісно, дуже важливим і актуальним є обговорення економічних моментів і стосовно подолання бідності і стосовно посилення спроможності територіальних громад. От економісти політологи і люди, які працюють у сфері державного права, публічного права теж могли б роз’яснити всі ці моменти. Ну і звичайно питання безпеки, яке сьогодні актуальне. Наші дослідження показали що ці три топові теми – тривога, економіка, економічна криза та безпека є найбільш актуальними для сумчан.

Авторка – Оксана Кириленко

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