На території Сумщини зараз перебувають десятки тисяч представників різних мілітарних формувань, готових захищати область від російської агресії, - сказав 4 лютого на брифінгу голова ОДА Дмитро Живицький.

Серед таких дві бригади Збройних сил: 58-ма мотопіхотна та 27-ма артилерійська, підрозділи Національної гвардії, Нацполіції, судової охорони інші мілітарні структури, що мають озброєння та підготовлених людей.

За словами командира тероборони області Сергія Кир’яна, сформоване командування бригади та найближчим часом закінчиться доукомплектування резервістами. Чоловік говорить: "На сьогодні в Сумській області сформовано управління бригади та управління батальйонів. Це визначена кількість особового складу – офіцери, сержантсько-старшинський склад, рядовий склад".

За словами очільника області патріотичний підйом такий високий, що в магазинах зброї розкупили усі набої. Дмитро Живицький говорить: "Ми бачимо, що люди Сумщини озброюються. Навіть мені особисто, для власної мисливської зброї вже проблема знайти додаткові набої в магазинах. Це вже стало дефіцитом.”

Ми побували у двох сумських магазинах, де можна купити зброю і набої: на вулиці Набережній річки Стрілки та Катерини Зеленко. В обох є зброя, набої, порох, шрот для мисливської гладкоствольної та нарізної, травматичної, пневматичної, газової зброї. Не на камеру продавці сказали, що дефіциту цих товарів немає.

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