До захисту Сумщини можуть залучати громадські формування

До захисту Сумщини у разі військової агресії з боку Росії можуть залучатися представники громадських формувань. Про це під час брифінгу 10 лютого сказав голова обладміністрації Дмитро Живицький.

Олексій Дрозденко працює деканом факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського держуніверситету. А у вільний час вправляється у влучності стрільби.

"Майже рік, навіть більше, ми зустрічаємось щонеділі, беремо участь у зустрічах на полігоні. Багатьох людей я знаю вже 4, 5, більше років. Я є власником зброї, і коли вона просто стоїть у сейфі, витираєш пил — і повертаєшся з питанням: навіщо вона тобі? В Україні зараз в нас такий час, коли — і бойові дії, війна оголошена чи не оголошена, але факти у нас є", — сказав Олексій Дрозденко.

В області таких організацій, власників зброї — 44, говорить начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Сумщини Сергій Статива. Загальна кількість учасників – близько двох тисяч. Але частина цих людей записалися до організацій лише для того, щоб отримати травматичну зброю. У таких дозволи на зберігання зброї анульовують. 2021 року анулювали 200 таких дозволів, говорить Сергій Статива.

"На сьогодні, щоб продовжити термін зберігання травматичної зброї, раніше було досить лише довідки, що він є членом того чи іншого громадського формування, то на сьогодні потрібно в обов’язковому порядку. Нам надають відповідні рапорти — пройшов спільно з поліцією патрулювання. Це таких патрулювань повинно бути не менше три за пів року", — сказав він.

Щоб відсіяти фейкові організації, змінили вимоги і до створення стрілецьких клубів, говорить голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.

"Визначається юридичний статус стрілецько-спортивного клубу: чи буде він як юридична організація працювати, чи як фізична особа створюватись. Буде здійснюватись пошук отримання території для організації такого закладу, змінюється цільове призначення земельної ділянки. Готується проєкт розміщення будівель, полігонів, мішеней, зброярні тощо. Укладається договір з державною службою охорони, отримуються документи на пістолетний тир – ліцензія та дозвіл", — сказав він.

За словами Живицького, адміністрація готова допомагати методично тим, хто дійсно хоче створити стрілецький клуб і тренуватися, щоб у разі потреби, стати на охорону області.

Що відомо

На території Сумщини зараз перебувають десятки тисяч представників різних мілітарних формувань, готових захищати область від російської агресії. Про це раніше сказав голова ОДА Дмитро Живицький.

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