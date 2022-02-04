У Міністерстві оборони України планують спростити порядок ставання на військовий облік жінок та внести зміни щодо штрафних санкцій.

Які зміни відбулися в умовах військового обліку для жінок? Коли потрібно з'явитися до територіальних центрів комплектування? Про це під час передачі "По суті" на "Українському радіо Суми" розповіли підполковник, заступник військового комісара — начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Андрій Нагорний та підполковник, начальник моібілізаційного відділу — заступник начальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сергій Монукало.

Згідно з наказом Міністра оборони України від 17 грудня 2021 року, визначається перелік спеціальностей, які мають бути обліковані, зазаначив Сергій Монукало. За його словами, у старій редакції цього закону мали 35 фахових напрямків, що об'єднували 200 спеціальностей.

"У новому ж наказі маємо значне зниження – це 14 спеціальностей та 6 професій, які передбачають постановку на військовий облік. Зокрема, це — медичні працівники, працівники юридичної сфери, а також фахівці IT та зв'язківці. Втім, закон ще не вийшов у новій редакції", — зазначив він.

За словами Андрія Нагорного, військовий облік жінок – це не призов на військову службу і не мобілізація. А це необхідність для держави з'ясувати, які спеціалісти на сьогодні є в країні, та які надалі можуть залучатися до оборони нашої держави.

"На облік мають стати усі жінки у віці від 18 до 60 років. Вони мають з'явитися до районних територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, залежно від того, де вони проживають", — сказав він.

При собі, каже Нагорний, повинні мати:

паспорт громадянина України,

ідентифікаційний код,

документи про освіту,

дві фотокартки 3х4.

Раніше, за його словами, відповідно до постанови Кабінету міністрів, від 14 жовтня 1994 року жінки вже перебували на військовому обліку. На той час це стосувалося медичних працівників, зв'язківців, радіомеханіків, радіооператорів, спеціалістів обчислювальної техніки, а також — топографії, топогеодезії, поліграфії, кіно і радіо механіки. Таким був перелік до сьогодні.

Штрафи

Згідно з нормами нового закону, за словами Сергія Монукала, якщо у семиденний термін військовозобов'язаний не став на облік, або не повідомив про зміни своїх облікових даних, буде відповідне покарання.

"Крім адміністративної, ще й кримінальна відповідальність. Отже, якщо жінка, яка підлягає обліку, згідно з опублікованим законом, не стала своєчасно на облік, то згідно зі статтями 210 та 211 це передбачає штраф від 510 до 850 грн. За повторне ігнорування впродовж року штрафні санкції збільшуються від 850 до 1700 грн", — говорить він.

Також під цю статтю підпадають і керівники підприємств, на яких працюють ці військовозобов'язані. За кожну людину, яка не стала на облік, керівник підприємства сплатить штраф у розмірі 6 тисяч гривень. Кримінальна відповідальність настає у разі постійного ухилення від військового обліку. Жінки стають військовозобов'язаними лише після того, як стануть на облік, сказав Монукало.

"У 2022 році штрафувати жінок, які своєчасно не стали на облік не будуть, оскільки ще не визначено – підпадає вона під цей облік чи ні — до виходу закону у новій редакції", — додав він.

Авторка — Валентина Погорєлова

Що відомо

17 грудня набув чинності наказ Міністерства оборони, згідно з яким жінки низки професій повинні будуть стати на військовий облік. Загалом у наказі представлені спеціальності від сфери громадського харчування до видавництва та поліграфії. У переліку є такі професії, як програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, бухгалтери, співробітники ресторанів і готелів тощо. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві — 60 років.

Наказ Міністерства оборони про ведення обліку придатних до військової служби жінок не зобов’язує до цього фізичних осіб-підприємців. А голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич ("Слуга народу") заявив, що перелік професій, представниці яких мають ставати на військовий облік, скоротять у "бік зменшення та здорового глузду".

До кінця 2022 року жоден керівник підприємства, де працюють жінки, а також самі жінки, які мають стати на облік, не нестимуть адміністративну відповідальність. Після кінцевого терміну взяття на облік жінок, яким це необхідно зробити, будуть штрафувати підприємства від 5500 до 8500 грн.

У ЗСУ запевняють, що зміни до закону, якими жінок деяких професій зобов'язують ставати на військовий облік, не пов'язані із можливою агресією Росії щодо України. І додають, що жінки-спеціалісти будуть використані лише у разі крайньої потреби під час мобілізації: раніше на службу призвали майже 200 тисяч жінок, але тільки за їхньою згодою.

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