Формування 117-ї бригади територіальної оборони завершилося на Сумщині. Нині триває доукомплектування особовим складом. Чисельність військових територіальної оборони, говорить її командир Сергій Кир'ян, не розголошують.

Хто може долучитися до тероборони

Кандидатам треба пройти співбесіди з керівниками формувань у центрах комплектування, колишніх військкоматах, потім - медкомісію та психологічні тести. Приймають усіх охочих віком від 18 до 60 років. До резерву можуть бути зараховані й ті, хто не служив в армії.

Олександр Зюнін за фахом – військовий психолог. У 2014 році під час початку російської агресії був мобілізований до прикордонних військ. У лавах тероборони чоловік з травня 2021 року.

“Вкрай важливо, щоб у кожному регіоні були підрозділи, які могли б захищати, обороняти ці регіони, конкретно. В мене контракт був в резерві, в бригаді, і з січня я уклав контракт зі Збройними силами в складі бригади тероборони", - говорить він.

Контракт або резерв

У теробороні можна служити за контрактом, а можна в резерві, говорить заступник військового комісара міста Роман Галасюк. Перший варіант – військова служба стає офіційною роботою, другий – людина працює за своєю спеціальністю й іноді її викликають на навчання тероборонівців. На цей час за нею залишається місце та зарплата за основним місцем роботи, і доплачують за збори в теробороні залежно від військової посади.

Укласти контракт не можуть громадяни, які були судимі, говорить Роман Галасюк.

Які документи потрібні, щоб укласти контракт з теробороною

довідка про відсутність судимостей

свідоцтво про народження

свідоцтво про сімейний стан

паспорт

ідентифікаційний код

документ про освіту

документ про трудову діяльність

характеристика з місця роботи чи навчання

довідка військово-лікарської комісії

Під час психологічних тестів виявляються шкідливі звички майбутнього кандидата, стресостійкість, говорить начальниця групи психологічного відбору обласного центру комплектації Анастасія Ткаченко.

“Проходить багатофакторний опитувальник особистості: залежність або схильність до алкогольних напоїв, шкала прогресивних матриць, тобто, рівень інтелекту особистості, також стану агресії та п’ятифакторний опитувальник, в якому розрізняються всі типи темпераменту - він більше інтроверт чи екстраверт, він до саморуйнівної поведінки більш схильний або, навпаки, він більш компанійський і йде за колективом і до кінця", - розповіла вона.

В теробороні, найперше, чекають на людей з армійським досвідом і військовими спеціальностями, говорить командир бригади Сергій Кир'ян.

“Ми набираємо небайдужих, патріотично налаштованих людей. В першу чергу, ми розраховуємо на тих людей, які мають досвід служби в Збройних силах України чи в інших силових структурах, але також ми працюємо з людьми, які бажають захищати Сумщину.”

За словами Сергія Кир`яна, за консультаціями та переліком документів які потрібно підготувати для вступу до територіальної оборони, слід звертатися до колишніх військкоматів, які тепер називаються центрами комплектування. Вони розташовані у п’яти районних центрах та місті Суми.

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