Центральний вхід до управління патрульної поліції Сумської області закладений мішками. Таке фото опублікував у Facebook користувач Денис Саенко. У патрульній поліції Сумської області пояснили Суспільному, що проводили навчання.

Речник управління патрульної поліції Олег Сологуб розповів, що це пов’язане з тим, що наразі тривають навчання патрульних щодо їх дій у надзвичайних ситуаціях.

Facebook: Денис Саенко

“Наразі патрульні відпрацьовують алгоритм дій під час проведення спеціальних оперативних планів. Також відпрацьовуються дії інспекторів під час виникнення якихось надзвичайних ситуацій, проведення евакуації та надання першої домедичної допомоги постраждалим. Ці навчання проходять постійно, для того, щоб удосконалювати навички, підвищувати власну професійну майстерність патрульних поліцейських", - сказав Сологуб.

Що відомо

Для охорони кордону й постійного базування на Сумщину прибув новий вертоліт французької компанії AIRBUS Н125.

На Сумщині облаштовують штаби територіальної оборони.

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