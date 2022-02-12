COVID-19 на Сумщині: за добу виявили 1671 інфікування, 21 людина померла

У Сумській області за добу коронавірус підтвердили у 1671 людини. 21 людина померла від ускладнень хвороби. Про це зранку 12 лютого повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.
За інформацією Сумської облдержадміністрації, з 1671 хворих осіб у Сумському районі — 809, Конотопському – 280, Охтирському – 152, Роменському – 135 та у Шосткинському – 295 захворівших осіб. Одужання підтвердили у 1575 мешканців області.
Станом на 12 лютого за весь час пандемії на Сумщині зафіксовано 171 653 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 3097 летальних випадки. За минулу добу – 21 людина померла. У Конотопському районі померло четверо людей, в Охтирському – троє, Роменському – четверо, Сумському – п'ятеро і у Шосткинському районі – п'ять смертей від коронавірусу.
Читайте також: За добу 11 лютого в Україні підтвердили 38 212 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.
За весь час пандемії одужання підтвердили у 140 767 жителів області. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 277 89 людей.
За добу, за даними РНБО, за добу вакцинувалися першою дозою в області 496 людей, двома дозами – 842. Бустерну дозу отримали — 653 людини.
На Сумщині на 50,5% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 43 людини, з них 30 – в Сумах.
Читайте також
- Кому потрібна бустерна доза і чому вакциновані хворіють на "Омікрон" — коментар лікаря-імунолога.
- Науковці НАН розробили тести на одночасне виявлення COVID-19 та грипу.
- В Україну доставили понад 40 тисяч флаконів "Ремдесивіру" — МОЗ.
- МОЗ розподілило у регіони 60 тисяч курсів "Молнупіравіру" для лікування COVID-19.
- Китайські вчені розробили технологію тестування на COVID-19 за 4 хвилини.
Читайте нас у Telegram
Долучайтесь до нашої спільноти у Viber
Ми в Instagram