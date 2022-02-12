COVID-19 на Сумщині: за добу виявили 1671 інфікування, 21 людина померла

У Сумській області за добу коронавірус підтвердили у 1671 людини. 21 людина померла від ускладнень хвороби. Про це зранку 12 лютого повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією Сумської облдержадміністрації, з 1671 хворих осіб у Сумському районі — 809, Конотопському – 280, Охтирському – 152, Роменському – 135 та у Шосткинському – 295 захворівших осіб. Одужання підтвердили у 1575 мешканців області.

Станом на 12 лютого за весь час пандемії на Сумщині зафіксовано 171 653 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. З них 3097 летальних випадки. За минулу добу – 21 людина померла. У Конотопському районі померло четверо людей, в Охтирському – троє, Роменському – четверо, Сумському – п'ятеро і у Шосткинському районі – п'ять смертей від коронавірусу.

Читайте також: За добу 11 лютого в Україні підтвердили 38 212 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

За весь час пандемії одужання підтвердили у 140 767 жителів області. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 277 89 людей.

За добу, за даними РНБО, за добу вакцинувалися першою дозою в області 496 людей, двома дозами – 842. Бустерну дозу отримали — 653 людини.

На Сумщині на 50,5% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 43 людини, з них 30 – в Сумах.

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