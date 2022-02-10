Китайські вчені розробили технологію тестування на COVID-19 за 4 хвилини

Китайські дослідники Університету Фудань розробили молекулярну систему, яка здатна швидко та точно реєструвати наявність генетичного матеріалу COVID-19 в організмі людини.

Про це повідомляє китайське видання Xinhua.

Пристрій є молекулярним біосенсором, який має високу чутливість до нуклеїнових кислот, а також іонів, молекул та білків у біологічному матеріалі. На відміну від стандартних методів тестування, пристрій не вимагає виділення нуклеїнових кислот та їхнього подальшого розмноження.

Під час тестування пристрою дослідники перевірили біоматеріал 33 пацієнтів хворих на коронавірус, 23 пацієнтів з застудою, 6 пацієнтів з грипом та 25 здорових людей. У всіх випадках пристрій правильно розрізняв наявність чи відсутність коронавірусу в людини менше ніж за 4 хвилини.

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