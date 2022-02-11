У Бахмуті вшанували пам'ять загиблих від обстрілу міста у лютому 2015 року

У Бахмуті вшанували пам'ять загиблих від обстрілу міста російськими бойовиками 13 лютого 2015 року. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Вшанували загиблих на території четвертої школи, де сім років тому розірвалися ракети, випущені російськими бойовиками із реактивних установок "Смерч".

Суспільне Донбас У Бахмуті вшанували пам'ять загиблих від обстрілу міста

Директорка школи Валентина Перкіна розповіла Суспільному, як розпочався обстріл після 16 години. Тоді, каже, школярів у закладі вже не було.

"Було реально страшно. Страшно за те, що відбувається в нашому місті. Страшно за те, що діти, яких ми нещодавно випустили зі школи, у них закінчилися восьмі уроки", — згадує директорка школи.

На місці падіння уламків снарядів нині встановили пам’ятний знак. Щороку до нього покладає квіти Марина Кермезна. Її 25-річна донька, теж Марина, загинула під час обстрілу, закривши собою семирічну доньку Майю. Дівчинка тоді отримала поранення, наслідки яких лікують досі.

"Зараз оздоровлюється в місті Бердянськ, гастроентерологічний профіль. Супутні захворювання, крім того, що у неї спина і нога поранені. Тепер шлунок турбує після багатьох операцій. Важко переноситься", — розповіла мати загиблої Марина Кермезна.

У день обстрілу Марина зі старшою донькою йшла до дитсадка за п’ятирічною Вікою. Дівчинка каже, добре пам’ятає маму і події того дня.

"Ми почули постріли й побігли в укриття, там ми просиділи", — згадує донька загиблої Вікторія Кермезна.

Нині Майя навчається у дев'ятому класі, Віка у шостому. Їх виховують бабуся із дідусем. Марина каже, найбільше переживає, щоб не було війни.

"Війна буде — не буде повномасштабна, це лякає. Не хочеться, щоб це було. Просто серце завмирає, коли думаю, що знову щось подібне може бути", — говорить Марина Кермезна.

Суспільне Донбас В результаті обстрілу загинула жінка та семирічний хлопчик

Бахмутянка Гаяне Авакян у день обстрілу, каже, була у пологовому будинку. Її новонародженому сину тоді виповнився один день.

"Всіх, хто народжував, хто був в пологовому в той день, нас спустили в підвал. До кожного зайшла медсестра, ми сиділи в цій кімнатці. Вона дійсно була посилена, маленькі вікна були. Там було безпечно, я думаю. Але не хотілося відчувати це після того, як народив", — розповіла Гаяне.

12 лютого сину Гаяне Тимофію виповнюється сім років. Поки батьки йому не розповідають про його перший день життя.

"Якраз перед його Днем народження ми згадуємо про всі ці події, але я не хочу травмувати його цим досвідом. Але я думаю, коли він стане дорослим, я й зараз йому кажу, що відбувається війна, що є окуповані міста, що війна близько. І коли настане час я йому детальніше розкажу про все, що відбувалось", — говорить Гаяне.

Що відомо

13 лютого 2015 року із реактивних установок "Смерч" бойовики обстріляли мікрорайон Бахмута "Східний". В результаті обстрілу загинула 25-річна жінка та семирічний хлопчик. Семеро людей отримали поранення.

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