У Краматорську вшанували пам’ять містян та військових, які загинули під час артобстрілу десятого лютого 2015-го року. Сім років тому, близько опівдня, російські бойовики вдарили по місту ракетами "Смерч". Стріляли з боку окупованої Горлівки. Снаряди розірвалися на Краматорському аеродромі та у житлових кварталах міста. Того дня загинуло 17 людей, понад шістдесят отримали поранення. Спогади очевидців — у матеріалі Суспільного.

Краматорчанка Софія Коновалова показала Суспільному підвал під будинком, де сім років тому разом з сином вона ховалася під час артобстрілу. Того дня на місто російські бойовики випустили 32 ракети залпового вогню "Смерч". Софія розповіла, що спочатку, коли почула вибухи, вирішила, що це військові навчання.

"Підійшла до вікна, був дуже гучний вибух, була вібрація. Тут стукіт у двері, прийшла знайома сина, і каже: у вас за домом снаряди падають. Трохи стало страшно. Якщо у 2014-му році нічого не падало, а це — саме біля нашого будинку. Потім ми вийшли з підвалу, стихло все, дивимося — уламок лежить у дворі. Йшли люди, які сказали, що в районі профілакторію поранені, мертві", — згадує Софія.

Жінка говорить, що ніяк не може забути події того дня. Боїться їх повторення. Софія й досі зберігає у підвалі воду та теплий одяг.

"З досвіду минулого, не так вже й довго цю тривожну валізу збирати. Що там: документи, гроші, печиво, вода. Хоча з досвіду 2014-го року, у мене була зібрана не те що валіза, а тривожна сумка, де був комплект теплого одягу ще, на всяк випадок", — каже Софія.

Про події семирічної давнини нагадують сліди від уламків на будинку по вулиці Марата-14. Тоді будинок був пошкоджений з трьох сторін. Один з уламків влучив в чоловіка, який проходив повз, він загинув на місці. Очевидець обстрілу Андрій мешкає у цьому будинку. Під час обстрілу, каже, був вдома з дитиною. Уламки від снаряда, влучили в його балкон.

"Дитині було пів року тільки, і він сидів біля балкона, грався іграшками. Потім стало моторошно чомусь, я його встиг взяти й ми з ним у ванну зайшли. Потім стався обстріл, розбило балкон, двері. Там де він сидів, грався, все було в уламках скла. Всі дуже злякалися. А лиха було багато: у нас люди біля будинку загинули та у квартири залетіло всім", — згадує Андрій.

Частина снарядів розірвалася на території Краматорського аеродрому, де в той час був розміщений штаб АТО. За даними Генштабу місто обстріляли з ракетних установок БМ-30 "Смерч".

Директор обласного центру швидкої допомоги, Ігор Кіяшко розповів, як того дня по опівдні почали надходити повідомлення про поранених на вулицях міста.

"Наших бригад виїхало 12, до місць події. Там надавали допомогу 23 постраждалим, з них троє діточок. Поранення були глибокі, проникаючі осколкові, черепно-мозкові травми, кровотечі", — згадує Ігор Кіяшко.

Уламки снарядів потрапили й на територію третьої міської лікарні. Того дня, каже, завідувач опікового відділення Олег Андрєєв, троє співробітників отримали поранення. Та найбільше, каже лікар, запам’ятався хлопчик, який саме перебував на лікуванні.

"Дитина ця вже добре знала, що таке війна, і коли почався обстріл, вибухи й таке інше, цей хлопчик кричав: "Мамо, я не хочу вмирати". Ми зорієнтувалися: всіх хворих, коли почався обстріл, перевели на перший поверх, сховали за стінами. Коли почали надходити хворі, ми викликали співробітників з дому. Зібралось все відділення, ті що працюють і не працюють, і ми оперували до дванадцятої", — розповів Олег Андрєєв.

Як повідомила речниця СБУ в Луганській та Донецькій областях Галина Прищепа, винні у теракті досі відповідальності не понесли.

"Встановлено, що ця атака була здійснена з околиць окупованої Горлівки, з окупованої частини Донецької області. Здійснено було цю атаку з двох реактивних систем. У той же день слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за 258-ю статтею Кримінального кодексу — це теракт", — розповіла Галина Прищепа.

Що відомо

Під час артобстрілу Краматорська російськими бойовиками 10 лютого 2015 року було поранено 64 людини, зокрема п’ятеро дітей. 17 жителів міста загинули.

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