У Краматорську 10 лютого вшановують пам’ять містян та військових, які загинули під час артобстрілу 10 лютого 2015 року. Сім років тому близько опівдня бойовики вдарили по місту ракетами Смерч. Стріляли з боку окупованої Горлівки. Снаряди розірвалися на Краматорському аеродромі та у житлових кварталах міста.

У Краматорську біля меморіалу жертвам обстрілу Краматорська на території базування 81-ї аеромобільної бригади військової частини волонтери та військові вшанували пам’ять жителів Краматорська та військовослужбовців, які загинули від ракетного удару бойовиків 10 лютого 2015 року.

У Краматорську вшанували пам'ять загиблих від обстрілу 10 лютого 2015 року Волонтери під час вшанування пам'яті загиблих від обстрілу Краматорська у 2015 році, фото: Донецька ОДА

Суспільне Військові під час вшанування пам'яті загиблих від обстрілу Краматорська у 2015 році, фото: Донецька ОДА

Що відомо

Під час артобстрілу Краматорська російськими бойовиками 10 лютого 2015 року було поранено 64 людини, зокрема п’ятеро дітей. 17 жителів міста загинули.

Атака була здійснена з околиць окупованої Горлівки, з окупованої частини Донецької області з двох реактивних систем.

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