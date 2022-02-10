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У Краматорську вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу бойовиків 10 лютого 2015 року
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У Краматорську вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу бойовиків 10 лютого 2015 року

Антон Степура
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У Краматорську вшанували пам'ять загиблих під час обстрілу бойовиків 10 лютого 2015 року Роковини обстрілу Краматорська, фото: Донецька ОДА

У Краматорську 10 лютого вшановують пам’ять містян та військових, які загинули під час артобстрілу 10 лютого 2015 року. Сім років тому близько опівдня бойовики вдарили по місту ракетами Смерч. Стріляли з боку окупованої Горлівки. Снаряди розірвалися на Краматорському аеродромі та у житлових кварталах міста.

У Краматорську біля меморіалу жертвам обстрілу Краматорська на території базування 81-ї аеромобільної бригади військової частини волонтери та військові вшанували пам’ять жителів Краматорська та військовослужбовців, які загинули від ракетного удару бойовиків 10 лютого 2015 року.

Волонтери на вшануванні пам'яті загиблих від обстрілу, фото: СуспільнеУ Краматорську вшанували пам'ять загиблих від обстрілу 10 лютого 2015 року

Волонтери під час вшанування пам'яті загиблих від обстрілу Краматорська у 2015 році, фото: Донецька ОДА

Військові під час вшанування пам'яті загиблих від обстрілу Краматорська у 2015 році, фото: Донецька ОДАСуспільне

Військові під час вшанування пам'яті загиблих від обстрілу Краматорська у 2015 році, фото: Донецька ОДА

Що відомо

  • Під час артобстрілу Краматорська російськими бойовиками 10 лютого 2015 року було поранено 64 людини, зокрема п’ятеро дітей. 17 жителів міста загинули.
  • Атака була здійснена з околиць окупованої Горлівки, з окупованої частини Донецької області з двох реактивних систем.
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