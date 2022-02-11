З 2016 року у Краматорську працює Центр ветеранів АТО та їх сімей "Поруч". Його відкрили ветерани, які живуть на Донеччині, аби підтримати один одного у мирному житті.

Про це Суспільному розказав ветеран російсько-української війни, медіакоординатор Центу ветеранів АТО та їх сімей "Поруч" Роман Балабойко.

Ідея створення Центру виникла у військовослужбовців, які до війни проживали на окупованих територіях Донеччини та демобілізувалися.

"Після демобілізації виявилось, що нам нема куди повертатись, бо рідний дім залишився на окупованій території. Багато ветеранів залишились у звільнених містах Донеччини, зокрема у Краматорську, та почали спілкуватись аби підтримати один одного", – згадує Роман.

фото: Суспільне Донбас Роман Балабойко, ветеран АТО та співробітник Центру "Поруч"

Так у ветеранській спільноті Краматорська виникла ідея створити центр, який би допомагав ветеранам повернутись до мирного життя. Першим проєктом Центру став "Ветеранів – до влади". Його мета була інтегрувати ветеранів до органів місцевого самоврядування.

"Ми проводили навчання для ветеранів, аби вони могли йти працювати в органи місцевого самоврядування та державної влади. У своїй більшості ветерани це люди з нульовою терпимістю до корупції, бо вони воювали за ідею України, яка буде не гіршою, а може й кращою за Європейські країни", – розказав Роман.

фото: Центр ветеранів АТО та їх сімей "Проуч" Команда Центру відзначає День Соборності України

Сьогодні Центр працює не лише з ветеранами АТО та ООС, але й з членами родин ветеранів, загиблих та жителями громади. Тут можна отримати безоплатну юридичну, психологічну допомогу. Ті хто хоче розпочати власну справу можуть стати слухачами відповідних курсів та отримати менторську підтримку.

"Напрямок "Ветеран – бізнес" ми відкрили у 2018 році. Тут ми допомагаємо хлопцям створити корпоративи для співпраці у ветеранському середовищі. Аби вони співпрацювали у різних секторах економіки", – Балабойко.

За його словами, головна мета Центру – це створення позитивного образу ветерана. Щоб люди розуміли, що ветеран – це не людина, яка постійно бігає та виклянчує пільги. Ветерани, в першу чергу, це потенціал, люди активні, які відстоюють інтереси громади, розвивають її, роблять свій бізнес та створюють нові робочі місця.

фото: Центр ветеранів АТО та їх сімей "Проуч" Похід ветеранів АТО у Карпати у жовтні 2021 року

Центр ветеранів "Поруч" один з небагатьох закладів в Україні, який для психологічної реабілітації ветеранів проводить андріналінотерапію.

"Позитивний викид адреналіну – це практика армії США. В Україні таких практик дуже мало. Ми у жовтні 2021 році організували похід у Карпати. А вже цією весною плануємо сплав на байдарках Дінцем для ветеранів та їх дружин", – розказав Роман Балабойко.

Окрім допомоги або знань у Центрі можна випити смачної кави, бо тут працює кав'ярня з однойменною назвою. Тут пропонують 15 сортів кави, під кожен свій помол та обсмаження. Також можна придбати кавові зерна, для ветеранів діють знижки.

фото: Суспільне Донбас У Кав'ярні "Поруч" можна спробувати 15 сортів кави

Як розказав Роман Балабойко, ідея кав'ярні з'явилась ще у 2016 році у Володимира Бабича, заступника голови громадської організації "Союз ветеранів АТО Донбасу". Реалізувати її вдалось у 2019 році, коли центр отримав нове приміщення.

"Кав'ярня "Поруч" забезпечує стабільну роботу Центру у міжпроєктний період, коли немає грантових коштів. Кав'ярня віддає 75% свого прибутку", – каже Роман.

Кава та солодощі, які продають у кав'ярні це теж продукти, які виготовляють ветерани з різних регіонів України.

фото: Центр ветеранів АТО та їх сімей "Проуч" У Центрі ветерани АТО та ООС можуть безкоштовно відвідувати тренажерну залу

Також у Ценрі діють мовні курси з англійської та української як для дітей, так і для дорослих працює тренажерна зала, проходять кінопокази, різноманітні тренінги та майстер-класи для саморозвитку. Відвідати їх можуть всі охочі.

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