На площі Свободи у Харкові 11 лютого проходять кілька мітингів одночасно.

Поблизу Харківської обласної державної адміністрації представники політичної партії "Європейська солідарність" 11 лютого влаштували пікет. На пікет до 200 учасників, розказала Суспільному учасниця акції Ярина Чаговець.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

"У нас дуже багато питань до президента. Хто дозволив йому робити заяви про те, що Харків буде окупованим, на якій підставі він це робить? Чому у момент, коли міжнародні партнери надають військову допомогу, наш президент заявляє, що нам нічого не треба, і ми впораємося своїми силами? Чому в країні відбуваються політичні переслідування опонентів? Ми обурені заявами президента, Харків є, був і буде Україною", — учасник акції Микола Вовк.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Також на протилежній стороні площі Свободи відбувся пікет на підтримку телеканалу "Наш". За словами організатора пікету Владислава Чумака, на акцію прийшли до 200 людей.

Суспільне Харків

Суспільне Харків

Одночасно з пікетом на підтримку телеканалу "Наш" відбувся пікет проти телеканалу, його влаштували представники організацій "Фрайкор" та "Правий сектор".

t.me/freikorps_org

Що відомо

В інтерв’ю виданню The Washington Post президент України Володимир Зеленський заявив, що російське вторгнення в Україну може початися з територій, де "історично живуть люди, які раніше мали сімейні зв’язки з Росією" — наприклад, Харкова. Речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі ЗМІ сказав, що президент зробив "гіпотетичне припущення".

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що підстав для паніки у Харкові немає. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов сказав, що позаштатних дій на Харківщині не відбувається.

24 січня начальник УСБУ Харківщини заявив, що силовий блок регіону "як ніколи за останні вісім років готовий до виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій". Прикордонники називають ситуацію на кордоні з РФ на Харківщині стабільною та контрольованою.

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