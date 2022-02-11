У питанні нацбезпеки немає місця інтригам — Зеленський у Харкові

Президент Володимир Зеленський закликав представників усіх рівнів влади до взаємодії для формування ефективної моделі тероборони та національного спротиву.

Про це він сказав під час вступної промови на Конгресі місцевих та регіональних влад у Харкові 11 лютого.

"У питанні національної безпеки немає місця політики, немає місця для інтриг, спекуляцій, хаосу, які можуть створити саме такі речі", — наголосив Зеленський.

"Щодня, тим паче сьогодні, зараз має бути повна взаємодія влади усіх рівнів, і повне розуміння зони своєї відповідальності з боку ОДА, РДА, обласних районних рад та інших представників місцевого самоврядування для побудови дуже ефективної моделі територіальної оборони й національного спротиву. Це надійний тил для професійної й добре оснащеної армії, що разом становлять основу нашої сильної держави", — сказав президент.

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