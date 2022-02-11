Тисяча за вакцинацію: заявки на допомогу подали вже 40 тисяч підлітків

Протягом тижня заявки на грошову допомогу, передбачену програмою "єПідтримка", подали майже 40 тисяч підлітків, вакцинованих проти COVID-19.

Про це під час брифінгу 11 лютого заявила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич.

"За перші дні було відкрито понад 39 тисяч рахунків у банках за програмою "єПідтримка". Це майже 64% дітей, які отримали повний захист від коронавірусної хвороби", — розповіла посадовиця.

За її словами, при цьому підлітки та їхні батьки витратили вже більш як 1,5 мільйона гривень, отриманих в межах цієї допомоги.

"Відомо, що на 1,2 мільйона гривень було куплено шкільне приладдя та канцелярські вироби, на майже 400 тисяч гривень — товари спортивного призначення, та ще 153 тисячі гривень було витрачено на послуги у сфері освіти", — зазначила Карчевич.

Заступниця міністра нагадала, що право на отримання допомоги мають підлітки віком від 14 до 18 років.

"Вакциновані підлітки цього тижня стали учасниками програми "єПідтримка". Починаючи з понеділка (7 лютого — ред.) щеплені двома дозами вакцини діти 14-18 років почали отримувати одну тисячу гривень від держави", — зауважила вона.

Марія Карчевич звернула увагу на те, що в Україні підлітки можуть вакцинуватися проти COVID-19 препаратом виробництва компанії Pfizer.

"В Україні діти від 12 років можуть щепитися проти COVID-19 вакциною Comirnaty від Pfizer. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, на середину жовтня 2021 року вона на 93% ефективна проти госпіталізації підлітків віком від 12 до 18 років", — розповіла вона.

Для того, щоб вакцинувати дитину проти захворювання, батькам достатньо записати її до будь-якого центру щеплення, додала Карчевич.

Що відомо

19 січня Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити програму з отримання грошової допомоги для повністю вакцинованих українців і включити до неї підлітків віком 14-17 років включно.

Станом на 7 лютого 75 тисяч підлітків в Україні пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу, повідомив Суспільному проєктний менеджер Міністерства цифрової трансформації Павло Русев.

Починаючи з 14 березня українці в рамках програми "єПідтримка" зможуть отримати 500 гривень за бустерну вакцинацію проти COVID-19, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані громадяни України віком від 60 років зможуть отримати від держави "безкоштовний, якісний, сучасний смартфон" і "пільговий тариф" для користування ним.

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