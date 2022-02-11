На Миколаївщині деякі територіальні громади перейшли на альтернативні види опалення приміщень соціальних, освітніх та адміністративних закладів тощо. Для опалення використовують природню сировину та тверде паливо.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіли голова Веснянської територіальної громади Леонід Мухарський та голова Чорноморської територіальної громади Андрій Дмитренко.

Веснянська територіальна громада, за словами Леоніда Мухарського, вирішила перейти на пелетне опалення, що дозволяє їм суттєво економити.

"У бюджетників щороку оформлення документації на пуск газу — це процедура, що займає дуже багато часу, тому ми ніколи не входили вчасно в опалювальний сезон. Друга причина пошуку альтернативних видів опалення — ціни на газ. Третя причина — це потрібно було мати спеціаліста з освітою для обслуговування котлів, якому необхідно сплачувати зарплатню", — говорить Леонід Мухарський.

З 2019 року заклади соціальної сфери Веснянської територіальної громади не використовують газове опалення.

"Альтернативні види опалення розглядаємо вже давно, Веснянська сільська рада вже третій рік опалюється без газу, спочатку ми експериментували на агровідходах, але зупинилися на пелетах — для нас це оптимальна сировина, під пелетне опалення ми перевели вже п’ять великих об’єктів", — розповіда Леонід Мухарський.

Зі слів голови громади, щоб заощадити на опаленні, необхідно шукати сировину, що легко переробляється та гранулюється.

"Ми експериментували з деревиною, потім з очеретом, але скажу, що гранула з очерету виходить нормальна, але він сам по собі, коли його виготовляєш, дуже легкий, тому ми знову повернулися до деревини. У нас вистачає цієї сировини", — каже Леонід Мухарський.

Чорноморська територіальна громада з 2010 року перейшла на опалення місцевими видами сировини: соломою, відходами зерна, рапсу та соняшника.

"У Чорноморці всі заклади: школи, дитячий садок, будинок культури, — переведені на місцеві види опалення. Закінчуємо монтаж котельні в Рівненській школі, ця котельня буде опалювати школу, спортзал та сільську раду. Паралельно виходимо на перероблення котельні в Каменській школі теж будемо опалювати соломою тому, що в нас у громаді цієї сировини достатньо, у нас діє виробництво та вирощування зернових", — розповідає голова Чорноморської територіальної громади Андрій Дмитренко.

За словами Андрія Дмитренка, опалення соломою не тільки економить кошти, але й не виводить бюджетні гроші за межі громади.

"Проблематично відразу знайти кошти, щоб придбати котли. За солому кошти бюджетні ми не виводимо навіть із села, відповідно це створення робочих місць, сплата податків тощо. Відсутність залежності від постачання газу, обліку ніякого нема", — говорить голова Чорноморської громади.

Андрій Дмитренко розповів, що громада втричі менше витрачає на опалення. Наприклад, в Чорноморській загальноосвітній школі під час газового опалення, на енергоносії витрачали два мільйони, а на альтернативне опалення громада витрачає 480 тисяч гривень.

У Шевченківській громаді також перейшли на альтернативне опалення, використовують тверде паливо: дрова, вугілля та пелети.

"Усього в нас 27 населених пунктів та 24 заклади освіти. В одному з населених пунктів – селі Миколаївське на базі житлово-комунального господарства є котельня, яка повністю працює на паливі від пелетів. Від неї опалюються школа, садочок, амбулаторія та сільська рада. Таким чином ми повністю контролюємо опалювальний сезон. Другий момент: коли опалення йшло від газу, то всі громади чекали на підписання меморандуму, угод, всіх цих процедур, тому опалювальний сезон затягувався", – каже голова Шевченківської територіальної громади Олег Пилипенко.

За словами Олега Пилипенка, у 2022 році Шевченківська громада планує перевести ще дев'ять закладів соціальної сфери на альтернативне опалення.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram.